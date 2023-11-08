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'Emeklilik' çetesinden 100 milyonluk vurgun! Kişi başı 100'er bin TL almışlar... Sahte belgeyle emekli olanlar tespit ediliyor

08.11.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Sahte rapor aldırarak vatandaşları malulen emekli ettikleri, askerlikte “çürük raporu” aldırdıkları ve engelli raporu da aldırarak otomobillerde ÖTV muafiyeti sağladıkları tespit edilen 'Emeklilik' çetesi çökertildi. Çetenin mağdurlardan kişi başı 100'er bin TL aldıkları ve 100 milyon TL'nin üzerinde bir kamu zararına yol açtığı belirlendi. Ekipler sahte belgeyle emekli olan kişilerin tespiti için çalışıyor.

'Emeklilik' çetesinden 100 milyonluk vurgun! Kişi başı 100'er bin TL almışlar... Sahte belgeyle emekli olanlar tespit ediliyor

Manisa, İzmir ve Antalya illerinde faaliyet gösteren “emeklilik çetesi” Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla çökertildi.

ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu çetenin sahte rapor aldırarak vatandaşları malulen emekli ettikleri, askerlikte “çürük raporu” aldırdıkları ve engelli raporu da aldırarak otomobillerde ÖTV muafiyeti sağladıkları öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık 9 ay süren çalışmalarıyla örgütün faaliyetleri kapsamında; "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet" suçlarına karıştıkları tespit edilen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu, hiyerarşik yapı içerisindeki 26 şüpheli Manisa merkezli, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 748 adet tarihi sikke, 168 adet fişek, 27 şişe kaçak alkol, 108 bin TL nakit para, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

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Tamamlanan tahkikatın ardından 26 şüpheli şahsın tamamı "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece 4 şüpheli serbest bırakıldı, 12 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 10’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE BELGEYLE EMEKLİ OLANLAR TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Sahte belge alarak emekli olan, askerlikte çürük raporu alan, ÖTV muafiyetinden faydalanan ve sahte belgeleri farklı amaçlar için kullanan şahısların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE KAMU ZARARI

Öte yandan, çetenin çalışma yöntemleri operasyonda deşifre edildi. Çetenin aracılar vasıtasıyla ya da kendilerine ulaşan "müşteri" olarak tabir ettikleri sağlıklı kişilerden "usulsüz rapor" karşılığında kişi başı 30 ila 100 bin lira arasında para aldıkları öğrenildi. Bu kişileri üyelerinin çalıştığı sağlık kuruluşlarına sevk eden çete sağlıklı kişiler yerine, içerisindeki engelli ya da kronik hastaları muayene ve tetkiklere soktukları ve müşterileri adına "Sağlık Kurulu Raporu" düzenlettikleri öğrenildi. Yaklaşık 400 kişiyi bu yöntemlerle malulen emekli ederek, engellilerin yaralandığı vergi indirimi başta olmak üzere birçok sosyal haktan faydalanmasını sağlayan çetenin, 100 milyon TL'nin üzerinde bir kamu zararına yol açtığı belirlendi.

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