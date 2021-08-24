Emeklilik için 1800 gün şartı! İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Kanser, Parkinson, MS, bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olan vatandaşlar erken emekli olabilmekte. Malulen emeklilik için prim gün sayısı ve diğer detaylar merak ediliyor. 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu ile beraber malulen emekli olunabilmekte.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Kanser, organ nakli, çalışmayı engelleyen genetik hastalıklar, Parkinson, MS, kara, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, astım, bazı psikiyatrik hastalıklar ve uyku bozuklukları gibi nedenlerle malul aylığı bağlanabilmekte. Bütün kanser hastalarında tanının konulmasından itibaren bir sene içinde başvuran kişiler 18 ay, kemik iliği nakli yapılan vatandaşlar 12 ay süreyle maluliyet aylığı alabilmekte. Maluliyet başvurusu yapılması için ise en az 10 sene sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemesi şartı bulunuyor. Kendi bakımını üstlenemeyen ve başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise bu süre aranmıyor.

EN AZ 10 SENE SİGORTA VE 1800 PRİM GÜNÜ KOŞULU

Vergi ve primsiz malulen emeklilik için ise gerekli koşullarla merak edilen bazı sorular bulunuyor. Bunların başında sağlık sorunu sebebiyle erken emekli olmak için nasıl bir yol izleneceği geliyor. Meslekte kazanma, çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetme halinde sürekli gelir kaybına sebep olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik uygulanabilmekte. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il ya da merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabiliyor. Yine kanser başta olmak üzere pek çok ağır hastalıkta malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvuru yapılan tarihte en az 5 sene prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmamakta. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar kişiler de aylıklarını alabiliyor.

GEÇİCİ MALULİYETTE AYLIK ÖDEME SÜRESİ 12 VE 24 AY ARASI

Geçici maluliyette ise aylık ödeme süresi 12 ay ile 24 ay arasında değişim göstermekte. Bütün kanser hastalarında tanı konulmasının ardından bir yıl için başvurulması şartıyla 18 ay maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalarda da tanı konulduğunda 12 ve 24 ay arası aylık bağlanabiliyor. Kan kanseri hastalığında bu süre 24 ayken, kemik iliği nakli yaptıran vatandaşlar için 12 ay uygulanıyor.

Malulen emekli olamayan vatandaşlar engelli hakkıyla da emekliliğe hak kazanabilmekte. Malulen emekli olmak için gereken şartları yerine getiremeyen vatandaşlar engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilmekte.



