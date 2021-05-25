FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilik için daha fazla vakit kaybetmeyin! Erken emekliliğin anahtarı bu 3 yöntemde gizli

Emeklilik için daha fazla vakit kaybetmeyin! Erken emekliliğin anahtarı bu 3 yöntemde gizli

25.05.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olabilmek için yaş, çalışma süresi ve prim günü kriterlerini karşılamanız gerekiyor. Ancak yıpranma payı vb. gerekçelerle erken emekli olabilmek de mümkün. Çalışma sürenizi azaltan ve emeklilik yaşınızı erkene çeken bazı yollar ya da meslekleri araştırdık. İşte erken emeklilikle ilgili detaylar...

Emeklilik için daha fazla vakit kaybetmeyin! Erken emekliliğin anahtarı bu 3 yöntemde gizli

SGK kapsamında emekli olabilmeniz için bazı temel şartlar var. Gereken yaşı, çalışma yılını ve prim gününü tamamlamadıkça emekli olamıyorsunuz. Ancak daha erken emekli olabilmenin de bazı yolları var. Yıpranma payı, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması gibi yollarla emekliliğinizi erkene çekebilirsiniz. Sizin için detayları araştırdık.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

SGK kapsamında çalışan anneler için çocukları üzerinden prim kazanma hakkı var. Bu hak bağlamında anneler, üç çocuğa kadar doğum borçlanması imkanından yararlanarak 2160 gün yani tam 6 yıl kazanıyor. Buradaki en temel şart, çocukların sigorta başlangıç tarihinden sonra dünyaya gelmesi. Diğer şartlar:

  • Doğumdan sonraki 2 yıl içinde adınıza herhangi bir prim yatırılmaması
  • Doğumdan sonraki 2 yıl içinde çocuğun sağ olması
  • Evlat edinen anneler de bu kapsama girebilir. Eğer iki yaşından küçük bir çocuğu evlat edindiyseniz, bu tarihten itibaren borçlanma başlatabilirsiniz.
  • Ağır engelli çocuğu olan anneler de erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008 itibariyle söz konusu kişilerin çalışma günleri 1.25 gün olarak hesaplanmaya başlandı. Bu sayede, prim gün sayılarının da 1/4'i iniyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Erkekler askerlik süresi sayesinde hem yaşı geriye çekip hem de prim kazanabiliyorlar. Askerliğinizi işe girmeden önce yaptıysanız, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyorsunuz. Örneğin, 1988 girişli bir çalışan bir yıl askerlik borçlanması yaparsa, 1987 girişli oluyor ve emeklilik şartları buna göre belirleniyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

"Fiili hizmet süresi zammı" da denen yıpranma hakkı uygulaması, ağır işlerde çalışanların daha erken yaşlarda emekli olmasını sağlıyor. Önceki dönemlerde daha çok ağır sanayide çalışan işçilere tanınan bu hak, artık epey geniş bir kapsama ulaştı. Son düzenlemelerle birlikte tam 45 iş kolu bu hak sayesinde erken emekli olma şansı yakaladı. Yıpranma hakkı kapsamındaki iş kollarındaysanız, her çalışma yılında genellikle 60-90 gün, bazı mesleklerde 180 gün fazladan prim kazanıyorsunuz. Örneğin, yıllık 360 gün çalışması gereken bir ağır sanayi işçisi artık 450 gün çalışmış olarak görülüyor. Toplam yıpranma hakkı gün sayısının ise 3 yılı geçmemesi gerekiyor. Prim sorunu olmayanlar 3 yıl erken emekli olabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Şehri bırakıp köyüne döndü, tarıma başladı!Şehri bırakıp köyüne döndü, tarıma başladı!
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Taşerondan kadroya geçenlere müjde!

Taşerondan kadroya geçenlere müjde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Araç sahipleri için önemli karar!

Araç sahipleri için önemli karar!

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.