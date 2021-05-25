Emeklilik için daha fazla vakit kaybetmeyin! Erken emekliliğin anahtarı bu 3 yöntemde gizli

SGK kapsamında emekli olabilmeniz için bazı temel şartlar var. Gereken yaşı, çalışma yılını ve prim gününü tamamlamadıkça emekli olamıyorsunuz. Ancak daha erken emekli olabilmenin de bazı yolları var. Yıpranma payı, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması gibi yollarla emekliliğinizi erkene çekebilirsiniz. Sizin için detayları araştırdık.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

SGK kapsamında çalışan anneler için çocukları üzerinden prim kazanma hakkı var. Bu hak bağlamında anneler, üç çocuğa kadar doğum borçlanması imkanından yararlanarak 2160 gün yani tam 6 yıl kazanıyor. Buradaki en temel şart, çocukların sigorta başlangıç tarihinden sonra dünyaya gelmesi. Diğer şartlar:

Doğumdan sonraki 2 yıl içinde adınıza herhangi bir prim yatırılmaması

Doğumdan sonraki 2 yıl içinde çocuğun sağ olması

Evlat edinen anneler de bu kapsama girebilir. Eğer iki yaşından küçük bir çocuğu evlat edindiyseniz, bu tarihten itibaren borçlanma başlatabilirsiniz.

Ağır engelli çocuğu olan anneler de erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008 itibariyle söz konusu kişilerin çalışma günleri 1.25 gün olarak hesaplanmaya başlandı. Bu sayede, prim gün sayılarının da 1/4'i iniyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Erkekler askerlik süresi sayesinde hem yaşı geriye çekip hem de prim kazanabiliyorlar. Askerliğinizi işe girmeden önce yaptıysanız, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyorsunuz. Örneğin, 1988 girişli bir çalışan bir yıl askerlik borçlanması yaparsa, 1987 girişli oluyor ve emeklilik şartları buna göre belirleniyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

"Fiili hizmet süresi zammı" da denen yıpranma hakkı uygulaması, ağır işlerde çalışanların daha erken yaşlarda emekli olmasını sağlıyor. Önceki dönemlerde daha çok ağır sanayide çalışan işçilere tanınan bu hak, artık epey geniş bir kapsama ulaştı. Son düzenlemelerle birlikte tam 45 iş kolu bu hak sayesinde erken emekli olma şansı yakaladı. Yıpranma hakkı kapsamındaki iş kollarındaysanız, her çalışma yılında genellikle 60-90 gün, bazı mesleklerde 180 gün fazladan prim kazanıyorsunuz. Örneğin, yıllık 360 gün çalışması gereken bir ağır sanayi işçisi artık 450 gün çalışmış olarak görülüyor. Toplam yıpranma hakkı gün sayısının ise 3 yılı geçmemesi gerekiyor. Prim sorunu olmayanlar 3 yıl erken emekli olabiliyor.



