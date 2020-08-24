Emeklilik için geriye dönük ödemede herkesin gözden kaçırdığı detay! Erken emeklilik için...

Ev hanımları için geriye dönük ödeme, şimdilik yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşları kapsıyor. Yurt dışında yaşayan ev hanımları, Türkiye'de toplu şekilde prim borçlarını ödeyerek daha önce hiç sigorta kaydı yaptırmamış olsalar dahi emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Türkiye'de ise ev hanımlarının geriye dönük ödeme yapabilmeleri için sigorta kayıtlarının olması gerekiyor.

Emeklilik için prim günleri çeşitli sebeplere bağlı olarak ödenememiş kişiler, toplu şekilde geriye dönük ödeme işlemlerini gerçekleştirerek emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Genel olarak "hizmet borçlanması" adı verilen bu işlemin tutarı, ilk sigorta girişinin ne zaman yapıldığından hangi sebep nedeniyle borçlanıldığına kadar birçok detaya bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Emeklilik için geriye dönük ödeme tutarını etkileyen en önemli faktörlerden bir diğerini ise toplam borçlanma süresi meydana getiriyor. İşte farklı durumlara göre emeklilik için geriye dönük ödeme yapabilmenin esasları...

ASKERLİK NEDENİYLE GERİYE DÖNÜK ÖDEME

Askerlik, geriye dönük hizmet borçlanmalarında avantaj yaratan bir duruma dönüşebiliyor. Bunun en temel nedenini ise askerlik yapmış kişilerin askerlikten önce herhangi bir sigorta girişleri bulunmasa dahi sigortalı sayılabilmeleri oluşturuyor. Böylece emekli olmak isteyen kişiler askerlikten önce sigortalı olup olmama şartına bakılmaksızın askerlik sürelerinin prim borcunu ödeyerek prim günlerini arttırabiliyorlar.

DOĞUM NEDENİYLE GERİYE DÖNÜK ÖDEME

Doğum yapan kadınlar da geriye dönük hizmet borçlanması ile 6 yıla kadar yani 2760 prim günü ödeyebilme hakkı elde edebiliyorlar. Ancak bu hakkı elde edebilmeleri için doğumdan önce sigorta girişlerinin yapılmış olması gerekiyor. Ayrıca doğumdan sonra prim ödemelerinin kesilmiş ve bu süreçte çocuklarının hayatta olması da hizmet borçlanması için aranan diğer şartlar arasında yer alıyor.

YURT DIŞINDA ÇALIŞMIŞ OLANLAR İÇİN GERİYE DÖNÜK ÖDEME

Özellikle Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ya da iki farklı ülkeden de emekli olmak isteyenler için avantaj yaratan hizmet borçlanması, ülkemizde sigorta girişi olsun veya olmasın, yurt dışında yaşayan herkesi kapsıyor. Böylece daha önce Türkiye'de sigorta girişi olan ancak sonrasında yurt dışında çalışmış veya sadece yurt dışında çalıştığı için ülkemizde hiç sigorta girişi olmayanlar da geriye dönük hizmet borçlanmasını ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Ancak Türkiye'de sigorta girişi bulunup, yurt dışında çalışmış olanlarla Türkiye'de sigorta kaydı bulunmayıp, yalnızca yurt dışında çalışmış olanların farklı kurallara tabi tutulduğunu da unutmamak gerekiyor.



