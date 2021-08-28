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Emeklilik için yeni imkan! Son başvuru tarihi uzatıldı, sakın kaçırmayın

28.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılandırma yasasından yararlanarak borçlarından kurtulmak isteyenler için başvuru süresi uzatıldı. Bu yasadan yararlanarak aylık prim borçlarınızdan kurtulup, emekliliğinize kavuşabilirsiniz. Son başvuru tarihine dikkat!

Emeklilik için yeni imkan! Son başvuru tarihi uzatıldı, sakın kaçırmayın

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarından kurtulma imkanı buldu. Bunun yanında emeklilik prim borçlarını yapılandırarak ödeyenler de emekliliklerine kavuştu. Siz de aylık yapılandırma yasasından ve kredi imkanından yararlanarak emekli olabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler için başvuru süresi uzatıldı. Son başvuru tarihinin yanında ilk taksit ödeme süresi de 1 ay ertelendi. Cumhurbaşkanı kararına göre; 7326 sayılı Kanun'da 31 Ağustos olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Başvurular 30 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Vergi yapılandırmasında peşin ödeme ya da ilk taksit için son tarih 1 Kasım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise ilk taksit ya da peşin ödemeler en geç 30 Kasım Salı günü yapılacak.

ÖDEMEKTE ZORLANANLAR İÇİN KREDİ İMKANI

Yapılandırmadan yararlanarak prim borçlarından kurtulmak isteyenler, ödeme güçlüğü yaşamaktan korkuyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcunu yapılandırarak, daha önce durdurulan prim süresini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kamu bankalarıyla yaptığı protokol çerçevesinde kredi yolunu açtı.

GERİ ÖDEME EMEKLİLİK MAAŞINDAN YAPILABİLİYOR

Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi. Yapılandırma kapsamında borcunu kapatarak, hizmet süresini ihya ederek, borçlanma yaparak emekli olabilecek kişiler, isterlerse kredi kullanabiliyor. Böylece emeklilik için beklemiyor. Geri ödemeyi de 36 ayda emekli maaşından yapabiliyor.

Borcunu yapılandırarak emekli olabilecek sigortalıların 30 Eylül'e kadar SGK İl Müdürlükleri'ne/Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurması gerekiyor.

Yapılandırılan borçların peşin ödeme tarihinin son gününe kadar Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan kredi kullanılabiliyor.

Kredi için SGK'dan alınacak 'Emekli olabilir' yazısının bankaya verilmesi gerekiyor. Krediye aylık 1.55 faiz oranı uygulanıyor.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANBİLİR?

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyenler.

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/A'dan ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

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