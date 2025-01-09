Emeklilik iptal olabilir! Ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor... E-devlet'te o harfi gören yandı

Milyonlarca emekli emekli maaşlarına kilitlenmiş, binlerce emekli adayı da emekli olmak için en uygun tarihi araştırırken emeklilikle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Konuyla alakalı SGK tarafından titiz bir çalışma başlatıldı, bunun sonucunda bazı kişilerin emekliliği iptal olabilir. Pek çok kişinin bildiği üzere halk arasında hatır sigortası diye bir tabir var, resmi bir karşılığı yok. Bu durum; fiilen çalışma olmamasına rağmen kişinin kağıt üzerinde çalışıyor gibi gösterilip sigorta primi yatırılması. Özetle burada bir usulsüzlük var ve bu yolla emeklilik hakkı kazananlar da var. Bununla ilgili binlerce örnek tespit edildi ve araştırma şimdi daha da titiz devam ediyor. Süreç emeklilik iptali, hatta alınan maaşların geri ödenmesine kadar varıyor. İşte detaylar...

"EMEKLİLİKTE SAYILAN GÜNLERİN HEPSİ SİLİNİYOR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili; "Emeklilikte sayılan günlerin hepsi siliniyor. Eğer emekli olmuşsanız ödenen maaşların tamamı da faiziyle sizden geri alınıyor" dedi.

'HİLELİ SİGORTA' YÖNTEMİNE DİKKAT

Emekli olanlar dikkat! Geçmişte eğer hileli sigorta yaptıranlar varsa her an emeklilikleri iptal olabilir. Erdem "Bizim hileli sigorta dediğimiz yöntemler var. Yani siz çalışmadan herhangi bir yerde sigortalı gösteriliyorsunuz ya da sahte bir iş yerinde sizi sigortalı gösterip prim yatırılıyormuş gibi yapılıyor" ifadelerini kullandı.

HİLELİ SİGORTA YAPTIRDIĞI TESPİT EDİLENLERİN ADRESLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR

Herhangi bir işte çalışmamasına rağmen emeklilik hakkı elde edebilmek için kendisini sigortalı gösterenler var. Ve hatta naylon şirketler üzerinden sigortalı görünüp emekli olanlar da. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hileyi tespit etmek için sahaya indi, geriye dönük araştırma için titiz bir çalışma başlattı. Hileli sigorta yaptırdığı tespit edilenlerin adreslerine tebligat gönderiliyor.

"VERİLEN EMEKLİ MAAŞLARININ TAMAMI FAİZİYLE GERİ ALINIYOR"

Erdem "Eğer emeklilere bazı tebligatlar gidiyorsa ki bu bazen çalışanlara da gidiyor, yıllar sonra emekli olmuşsunuz, bir sürü maaş almışsınız, bu tebligat gidiyor, eğer yaptığınız sigorta hileli ise verilen emekli maaşlarının tamamı faiziyle sizden geri alınıyor" şeklinde konuştu.

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLİYOR! O HARFLERİ GÖRÜRSENİZ...

Peki Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenip incelenmediğinizi nasıl anlayacaksınız? E-devletten SGK hizmet dökümüne girip sigorta kolu tarafında 4A, 4B ve 4C yazan bir bölümde eğer 'S', 'Ş', 'K' harfleri yazıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inceleniyorsunuz demektir.

"HİZMET DÖKÜMÜNÜZDE O HARFİ GÖRÜRSENİZ, ARTIK İŞ BİTMİŞ DEMEKTİR"

Faruk Erdem "Birincisi 'K', kontrollü demek. Sizin iş yerinizi ya da sizin sigortanızı kontrol ediliyor demektir. 'Ş' şüpheli anlamına geliyor, eğer 'Ş' harfi görürseniz hizmet dökümünüzde bu sefer sigortanız şüpheli hale gelmiştir. Bu iki harf çok tehlikeli değil" dedi. Ama eğer hizmet dökümünüzde 'S' harfi görüyorsanız işte o zaman SGK'ya borçlu çıkmanız an meselesi. Erdem "'S' harfi görürseniz hizmet dökümünüzde, artık iş bitmiş demektir, sizin sigortanız ya da iş yeri sahte olarak nitelendirilmiştir. Ödenen primler siliniyor. Eğer emekli olmuşsanız ödenen maaşlarının tamamı da faiziyle sizden geri alınıyor" şeklinde konuştu.

Hileli sigortalılıktan hem işçi hem de işverenler için süreç Savcılığa suç duyurusuna kadar gidebiliyor. Erdem "Size soruyor, bu iş yeri nerede? Siz hiç gitmemişsiniz bilmiyorsunuz. İş yerinde kaç kişi çalışıyor bilmiyorsunuz ama bütün bu sorulara eğer cevap verebiliyorsanız vatandaş açısından bir sıkıntı yok demektir. O zaman iş yeriyle ilgili bir sorun vardır, iş yeriyle ilgili soruşturma ve işlem yapılıyor o zaman" dedi.