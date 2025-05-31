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Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda! 'Tek potada eritilecek' Fazla maaş isteyenler için konuştu 'Maliye'de yük görüldü'

Dünya ortalaması ile kıyas yapıldığında Türkiye'de emekli sayısı oldukça fazla. Erken Yaşta Emeklilik'in çıkması ile beraber yeni bir emeklilik düzenlemesinin talebi de artmaya başladı. Daha fazla prim günü ödeyenlerin daha fazla maaş almasının öngörüldüğü yasanın detayları ise merak ediliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, "Hepsi bir potada eritilecek" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda! 'Tek potada eritilecek' Fazla maaş isteyenler için konuştu 'Maliye'de yük görüldü'
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emeklilik sistemindeki değişimin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Sistemde dengesizliklerin oluşmaya başlaması hem uzmanların hem de vatandaşların dikkatini çekiyor. Daha fazla prim günü yatıranın emeklilikte daha fazla maaş almasının sağlanacağı yeni emeklilik sistemi ile ilgili Ekonomist Muhammet Bayram konuştu.

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EMEKLİLİK SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEME Mİ GELİYOR?

TV100'e konuşan Bayram, emeklilik sisteminin yeni bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bayram, kademeli emeklilikten bahsederek, "Aynı prim gün sayısına sahipsiniz ama daha önce veya daha sonra emekli olmanızdan dolayı prim gün sayısının etkisi farklı oluyor. Prim gün sayısının aynı olması lazım. Geçene sene maaş alanlar bu sene maaş alanlara göre çok daha fazla maaş alacak. Bütün prim sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

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"HEPSİ TEK POTADA ERİYECEK"

CNNTÜRK'e de konuşan Bayram, "Stajyerlik şartlarının durumu, genç emekliler, daha az prim ödeyip daha fazla maaş alamayanlar, daha fazla prim ödeyip de emekli olamayanlar... Bunların tamamı aslında bir potada eritilecek" sözlerini sarf etti.

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"DEVLETE GİTTİ"

Emekli olduktan sonra daha az maaş alan Bağ-Kur'luların olduğunu ifade eden Bayram, prim günleri ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Özellikle daha fazla prim ödediyseniz ya da yüksekten maaş alıp da yüksekten prim ödediyseniz, o sizin cebinize girmesi gereken paraydı, ama devlete gitti. Emekli olunca daha az maaş alıyorsanız, bir sorundu. Artık daha fazla prim ödeyen daha fazla maaş alacak"

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KADEMELİ EMEKLİLİK YÜK OLARAK MI GÖRÜLDÜ?

EYT'yi birkaç gün ile kaçıranların kademeli emeklilik talebi olduğunu ifade eden Bayram, "Maliye’de yük olarak görüldü. Bununla beraber geçtiğimiz sene emekli olanlar, sonra emekli olanlara göre yüzde 30 fazla maaş alacak" sözlerini sarf etti.

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emeklilik Yeni emeklilik sistemi kademeli emeklilik
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