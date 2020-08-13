Emeklilik süresi değişti mi? Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini değiştirdi! Peki emeklilik süresi uzadı mı?

Koronavirüs salgını ile birlikte ekonomiye ve işçiye destek amaçlı başlatılan nakdi destek ve kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması, bu sürede emeklilik primleri yatmadığı için emeklilik süresini de etkiledi. İş Kanunu'na göre primi ödenmeyen günler için şu an borçlanma imkanı tanınmıyor. Peki kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini nasıl değiştirdi? Kısa çalışma ödeneği alanların emeklilik primlerinin yatmaması ile vatandaşlar, kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini uzattı mı araştırmalarına başladı. EMEKLİLİK SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ? Kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar, aldıkları kısa çalışma ödeneği ile emeklilik primlerinin yatmaması ile emeklilik sürelerinin etkilenmesinden şikayet etmeye başladı. Sosyal medyada emeklilik süresinin uzayacağına dair paylaşım yapan vatandaşlar, yatırılmayan prim günlerine dair bir çalışma olmamasından şikayetçi. Peki kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar ne yapacak? Hürriyet'ten Noyan Doğan, bu durum ile ilgili son gelişmeleri yazarak emeklilik süresinin değişeceğine dair bilgi şu paylaştı.

EMEKLİLİK SÜRESİ UZADI MI? Salgın döneminde yaklaşık beş aydır alınan kısa çalışma ödeneği ile yaşlılık, emeklilik ve ölüm primleri yatmayan kişiler emeklilik süresinin değişip değişmediğini araştırıyor. Salgın sürecinde kimi işverenler faaliyet iznini azaltarak, çalışanlarına kısa çalışma ödeneği aldığı günler dışında çalıştırdıkları günlerde emeklilik primlerini yatırmaya başlamıştı. Örneğin 30 günlük süreçte işçi sadece 10 gün çalıştıysa işveren sadece 10 gün için emeklilik primini yatırdı. İşçinin geriye kalan 20 günlük emeklilik primi kısa çalışma ödeneği aldığı için yatmadı. Peki işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı günlerde emeklilik primi yatacak mı? Henüz işçilerin yatmayan emeklilik prim günlerine dair bir çalışma yapılmadı. Bu durum sadece kısa çalışma ödeneği alanlar için değil de nakdi ödeme alanlar için de geçerli. Aylardır devam eden kısa çalışma ödeneği ve nakdi destekten dolayı işçilerin emeklilik süresi uzayacak. EMEKLİLİK SÜRESİ DOLAN İŞÇİLERİN EMEKLİLİK SÜRESİ UZADI MI? Kısa çalışma ödeneğinin emeklilik süresi uzattığına dair haberler yapılmasının ardından vatandaşlar, emeklilik süresi dolan kısa çalışma ödeneği alan kişilerin emeklilik süresi uzayacak mı araştırmasına başladı. Kısa çalışma ödeneği alan ve emeklilik prim süresi eksik yatan işçiler, eğer emeklilik prim günlerini doldurmuşsa ve yaşı bekliyorsa emeklilik süresinde bir değişiklik olmayacak. Emeklilik prim gün sayısı eksik olan fakat yaşı emeklilik için yaşı tutan kişilerin ise emeklilik süresi uzayacak. Bu sürenin uzaması hem kişiyi hem de tüm ailesini etkileyecek.