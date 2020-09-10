Emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekebilirsiniz! Çoğu sigortalı bunu bilmiyor...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vatandaşların hangi şartlarda emekli olabileceğini belirleyen düzenlemenin kaynağı konumunda. Bu bağlamda vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen yaş, prim gün sayısı, çalışma yılı gibi kriterleri sağladıklarında emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Fakat yaşı gelmesine rağmen çalışma yılını dolduramadığı için ya da eksik prim gün sayısına sahip olduğu için emekli olamayan binlerce vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşlar için erken emekliliğin kapısını aralayacak formülleri sıraladık.

DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanması sayesinde kadın çalışanlar altı yıla kadar daha erken emekli olabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kadınlar, doğum sebebiyle işten uzak kaldığı ve doğal olarak primlerinin ödenmediği günleri SGK'ya borçlanabiliyorlar.

Doğum borçlanması hakkından faydalanmak için kadın çalışanların doğumdan önce sigortalı olması gerekiyor. Her bir çocuk için kadınlara iki yıl (760 gün) borçlanma hakkı veriliyor. Ayrıca bir kadın en fazla üç çocuk için borçlanma hakkına sahip oluyor. Yani toplamda 6 yıla kadar borçlanmak mümkün.