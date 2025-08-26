FİNANS

Emeklilik vaadi ile televizyona çıktı, gören kandı! Tüm birikimini gönderen kredi çeken bile var

Gurbetçiler, Türkiye'den emekli olmak istiyor. SGK Uzmanı olduğunu belirten Erhan Nacar ise gurbetçi olan vatandaşları tuzağına düşürdü. Emekli olabilmek için, Nacar'a tüm birikimini veren ya da kredi çeken gurbetçiler ise mağduriyetlerini duyurmaya çalışıyor. Kiminin 45 bin euro kiminin ise 17 bin euro kaptırdığı tuzakta mağdur sayısı her geçen gün artıyor.

Ezgi Sivritepe

Birçok gurbetçi SGK Uzmanı olduğunu belirten Erhan Nacar tarafından 'emeklilik' iddiası nedeniyle kandırıldı. Türkiye'den emekli olmak isteyen bazı grubetçiler, yıllardır biriktirdikleri parayı Nacar'a teslim etti. Nacar ise "Avrupalı Türklere hizmet ediyorum" sözlerini kullanıyor.

Nacar, gurbetçilerden binlerce euro ve dolar toplayarak iddiaya göre büyük vurgun yaptı. Tüm birikimini Nacar'a kaptıran gurbetçiler ise yıllardan beri mağdur oluyor. Para yatıran gurbetçiler ne emekli olabildi ne de parasını geri alabildi.

Buna göre, bazı gurbetçilerin 45 bin euro, 14 bin euro gibi büyük rakamları Nacar'a gönderdiği öğrenildi.

TELEVİZYONA ÇIKIYOR

Hem astralog hem de SGK uzmanı olduğunu iddia eden Nacar'ın mağdur sayısı her geçen gün artıyor. Show Haber'in iddialara dayandırarak hazırladığı haberine göre, Nacar yurt dışındaki televizyon kanallarında verdiği vaatlere kanan gurbetçiler binlerce euro kaptırdı.

TEHDİT EDİLDİ

Dolandırıldığın iddia eden isimlerden biri de Almanya'da yaşayan Nesrin Acar Üzümoğlu, 8 aydır emekliliğini beklediğini ve tehdit edildiğini öne sürdü. Üzümoğlu, "İftira atıyorsun bana dedi. İki kişi geberdi, sıra sende mi hala devam ediyorsun diyerek beni tehdit etti. Dolandırılan biz oluyoruz, tazminat davası açan ise o oluyor" sözlerini kullandı.

MAĞDUR SAYISI 300'E ULAŞTI

Nacar hakkında ise aylar öncesinden başlayan mahkeme süreci devam ediyor. Almanya, Norveç ve Belçika gibi ülkelerden mağdurların sayısı ise iddiaya göre 300'e ulaştı.
Kendisine ulaşılan Nacar ise iddiaları reddederek, hakkında suçlamalar ile ilgili takipsizlik kararı aldığını öne sürdü. Nacar, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Hakkımdaki iddiaların hepsi asılsız" dediği görüldü.

