Emeklilikte 'adaletsizlik' olarak görülüyordu! Uzman isim: 'Gündeme gelebilir' dedi

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin arasındaki maaş farkı büyüyor. Açıklanan verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklisi ise yüzde 18,60 oranında zam alacağını öğrendi.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Açıklanan son 6 aylık enflasyon verisi üzerinden 2025’in ikinci döneminde geçerli olan 7. Dönem Toplu Sözleşme’deki %5’lik artış oranı düşülüyor. Daha sonra 2026’nın ilk dönemine ait, yani 8. Dönem Toplu Sözleşme’de yer alan %11’lik artış oranı ekleniyor ve nihai rakam bu şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

MAAŞ FARKI NEDEN OLUŞUYOR?

Maaşların arasındaki farkın neden oluştuğunu da açıklayan Yılmaz, bunun nedeninin toplu sözleşmeden kaynaklı olduğunu kaydetti. İlerleyen dönemde bu oranların değişeceğini belirten Yılmaz, toplu sözleşme oranlarının düştüğünü hatırlattı.

Önümüzdeki dönemlerde SSK ve Bağ-Kur emeklisinin daha fazla zam alacağını kaydeden Yılmaz, bu durumun tamamen toplu sözleşmenin kendi içindeki algoritmik hesaplama sisteminden kaynaklandığını belirtti.



EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilik sisteminde bir değişikliğin olup olmayacağına ilişkin ise Yılmaz, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Sistemde bazı değişiklikler gündeme gelebilir. Özellikle 5510 sayılı kanun kapsamında emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanların maaşlarının kesilmesi konusu ciddi bir adaletsizlik olarak değerlendiriliyor ve bunun değiştirilmesi gerektiği sıkça dile getiriliyor. Ayrıca işveren katkılı tamamlayıcı emeklilik sistemi de hayata geçecek. Bu sistemle birlikte bireylerin hem özel emeklilikten hem de devletin sunduğu sosyal güvenlik emekliliğinden gelir elde etmesi mümkün olacak" dedi.



SEÇİM DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ!

Yılmaz, kısa vadede köklü bir değişiklik beklemediklerini ifade ederek, "Seçim dönemlerinde refah payı, seyyanen ödeme ve geçmişte olduğu gibi SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki eşitleme formüllerinin yeniden gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor" deyip sözlerini noktaladı.