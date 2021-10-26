FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilikte bu tarihe dikkat! e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin

Emeklilikte bu tarihe dikkat! e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin

26.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı etmenler bulunmaktadır. Özellikle bazı tarihler çok çok önemli. Bir günün bile fark ettiği bu hesaplamada, mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol sağlayın.

Emeklilikte bu tarihe dikkat! e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin

Çalışanların, haklarını bilmesi son derece önemli. Bu hakların önemi emeklilik döneminde daha da belli oluyor. Bir gün bile geç yatırılan sigortanız emeklilik vaktiniz geldiğinde ciddi kayıplara neden oluyor. O yüzden tarihler çok çok önemli. Çünkü emeklilikte sigorta başlangıç günü, yaş, yıl ve prim günü son derece önemli. İşte her çalışanın bilmesi gerekenler…

EMEKLİLİKTE TARİHLER ÇOK ÖNEMLİ

Bir işe başladığınızda e-Devlet üzerinden sigorta girişinizin ne zaman yapıldığına, primlerinizin maaşınız üzerinden yatırılıp yatırılmadığına mutlaka bakın. Bakmazsanız emeklilik günününüz geldiğinde bir gün bile fark ediyor. Emeklilik hesaplamasında sigorta başlangıç günü ve yaşınız çok çok önemli. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e - devlet üzerinden alınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu 3 tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.

SSK’LILAR İÇİN 2 TARİH ÇOK ÖNEMLİ

BEmeklilik şartlarında 4A’lılar yani eski adıyla SSK’lılar için çok önemli 2 tarih söz konusu. 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008. Bu tarihten önceki ve sonraki sigortalılık giriş tarihleri emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor.

Örneğin 8 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödemiş olduğunda emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus, ilk kez sigortalı olunan tarih.

SON 7 YILDAKİ SİGORTA KOLU ÇOK ÖNEMLİ

Emekli maaşında SGK’ya ödenen sigorta kolu da son derece önemli. Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Başka bir anlatımla, sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumda hizmeti varsa, yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi kurumda geçmişse o kurumdan emekli olunuyor. Eğer son 7 yılda hizmet süresi eşit ise sigortalının bağlı olduğu son kurumca yaşlılık aylığı bağlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman isim uyardı: Ben olsam almamUzman isim uyardı: Ben olsam almam
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Bu tarihe dikkat! Toplu para yatırarak emekli olmak için son günler kaldıBu tarihe dikkat! Toplu para yatırarak emekli olmak için son günler kaldı
Anahtar Kelimeler:
e-devlet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Akaryakıtta ÖTV kararı Resmi Gazete'de!

Akaryakıtta ÖTV kararı Resmi Gazete'de!

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Son 7 yılda üstü üste

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Son 7 yılda üstü üste

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.