Emeklilikte bu tarihe dikkat! e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin

Çalışanların, haklarını bilmesi son derece önemli. Bu hakların önemi emeklilik döneminde daha da belli oluyor. Bir gün bile geç yatırılan sigortanız emeklilik vaktiniz geldiğinde ciddi kayıplara neden oluyor. O yüzden tarihler çok çok önemli. Çünkü emeklilikte sigorta başlangıç günü, yaş, yıl ve prim günü son derece önemli. İşte her çalışanın bilmesi gerekenler…

EMEKLİLİKTE TARİHLER ÇOK ÖNEMLİ

Bir işe başladığınızda e-Devlet üzerinden sigorta girişinizin ne zaman yapıldığına, primlerinizin maaşınız üzerinden yatırılıp yatırılmadığına mutlaka bakın. Bakmazsanız emeklilik günününüz geldiğinde bir gün bile fark ediyor. Emeklilik hesaplamasında sigorta başlangıç günü ve yaşınız çok çok önemli. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e - devlet üzerinden alınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu 3 tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.

SSK’LILAR İÇİN 2 TARİH ÇOK ÖNEMLİ

BEmeklilik şartlarında 4A’lılar yani eski adıyla SSK’lılar için çok önemli 2 tarih söz konusu. 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008. Bu tarihten önceki ve sonraki sigortalılık giriş tarihleri emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor.

Örneğin 8 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödemiş olduğunda emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus, ilk kez sigortalı olunan tarih.

SON 7 YILDAKİ SİGORTA KOLU ÇOK ÖNEMLİ

Emekli maaşında SGK’ya ödenen sigorta kolu da son derece önemli. Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Başka bir anlatımla, sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumda hizmeti varsa, yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi kurumda geçmişse o kurumdan emekli olunuyor. Eğer son 7 yılda hizmet süresi eşit ise sigortalının bağlı olduğu son kurumca yaşlılık aylığı bağlanıyor.



