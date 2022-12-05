Emeklilikte buna dikkat! 1260 gün kritik, süreyi belirleyecek

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri, kadro bekleyen tüm vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişlediğini duyurdu.Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı. Öte yandan binlerce sözleşmeli, kadro sonrasında emeklilikle ilgili ne gibi değişiklikler olacağını da merak ediyor. Posta Gazetesin'de yer alan habere göre, emeklilikten önceki son 1260 günlük süre çok kritik. İşte haberin detayları...

3+1 ŞARTI GEREKECEK

Aynı görevi yaptıkları halde yıllarca farklı özlük haklarına sahip olan kamu işçilerine kadro verilmesiyle ilgili düzenlemede geri sayım başladı. Aralık ayı bitmeden bu konuda yasanın çıkması ve norm birliğinin sağlanması hedefleniyor. Sözleşmeliler 3 yıl çalışması varsa, hemen aday memur olabilecek. Aday memurlukta da 1 yılı tamamlayanlar kadrolu memur statüsüne kavuşacak. 3 yılı henüz doldurmayanlar doldurdukları tarih itibarıyla dilerse kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları ise korunacak. İşçilerin kadro mu, sözleşmeli mi? Hesabında en çok üzerinde durdukları konu emeklilik. Yani hangi şartlarda daha erken emekli olup, yüksek maaş alınabilir? İşte merak edilen sorular ve cevapları…

SSK VE EMEKLİ SANDIĞI ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Soru: Memur kadrosuna geçen sözleşmelinin emeklilik durumu değişir mi?

SON 7 YILA GÖRE HESAP

Cevap: Sözleşmeli personel 4/A sigortalılık statüsünde (SSK) çalışırken, memur 4/C sigortalılık statüsünde çalışmakta. Sözleşmelinin memur kadrosuna geçmeleri halinde, sigorta başlangıç tarihlerine göre emeklilik şartları değişebilir. Şöyle ki; ilk defa 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanların hangi sigortalılık statüsünden emekli olunacağı, primi ödenen son 7 yıla göre belirleniyor. Primi ödenen son 7 yılda (son ödenen 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen sigortalılık statüsünden, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Dolayısıyla ilk defa 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olup kadroya geçen sözleşmeli personel, memur kadrosunda 1260 gün ve daha veya fazla görev yaptığında, 4/A sigortalılık statüsünden (SSK’dan) değil, 4/C sigortalılık statüsünden emekli olacak. Ancak memur olarak 1260 gün çalışmadan emekli olması halinde 4/A sigortalılık statüsünden (SSK’dan) emekli olacak.

OLUŞABİLECEK PRİM FARKI

ÖRNEK 1: İlk defa 1 Ocak 1993’te sigortalı olan Ahmet Bey, sözleşmeli personel olarak çalışırken memur kadrosuna geçip 1260 günden (3.5 yıldan) fazla süre memurluk yapması halinden, SSK’dan (4/A’dan) 5675 gün primle emekli olacakken, SSK’dan sonra 4/C statüsünde 1260 günden fazla prim ödediğinden 4/C statüsünden 9000 gün prim ödeyerek emekli olacak. Ancak bu kişi 1260 günden az memuriyet yapması halinde, 54 yaşını ve 25 yıl sigortalılık süresini doldurduğunda, SSK’dan 5675 gün primle sağlayarak SSK’dan emekli olabilecek.

2008’DEN SONRA BAŞLAYANLAR ,

İlk defa 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olan sözleşmeli personelden kadroya geçenler, fazla prim ödediği, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olacağından, memur olarak 4/C sigortalılık statüsünde, 4/A sigortalılık statüsünde ödediği primden fazla prim ödemesi halinde 4/C sigortalılık statüsünden, az prim ödemesi halinde 4/A sigortalılık statüsünden emekli olacaktır.

HANGİSİ DAHA FAZLAYSA…

ÖRNEK 2: 10 Ekim 2008’de sigortalı çalışmaya başlayan Ahmet Bey, SSK’da (4/A statüsünde) 7200 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarını sağlayarak emekli olacakken, sözleşmeliyken memur kadrosuna geçip, memurlukta sigortalı çalışmasından fazla prim ödemesi halinde, 60 yaşını doldurmuş olması şartıyla 4/C statüsünden 9000 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Ancak memurluk süresi, SSK prim ödeme gün sayısından az olması halinde, 60 yaşını doldurmuş olması şartıyla, 7200 gün prim ödemesi şartıyla SSK’dan emekli olacaktır. Sonuç olarak sözleşmeliden kadroya geçenin emekli olma şartları sigorta başlangıç tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı ve memuriyet süresine göre değişecek.



