Emeklilikte büyük avantaj! O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Uzun süren çalışma hayatı tek başına yeterli olmaz. Üstelik emeklilik yasasında yapılan yeni düzenlemeler ışığında vatandaşların emekli maaşlarına kavuşması iyice zorlaştırılmıştır. Emeklilik zamanında yapılan yeni düzenlemeler vatandaşları mutsuz ederken mevcut yasadaki bazı şartlar ise yüzlerini gülümsetiyor. Erken emeklilik ve daha fazla emekli maaşı fırsatı sunan şartlar vatandaşlara adeta can simidi oluyor.
Sigorta başlangıcı 1999 tarihi ve öncesinde olan vatandaşlar daha erken emekliliği hak edebiliyorlar. Hem de daha yüksek emekli maaşı fırsatıyla! Emeklilik gününü iple çekenler belirlenen şartlara uygun olmaları halinde erkenden emekli olabiliyorlar. Peki erken emekliliğin kapılarını aralayan 1999 ve öncesindeki SGK girişinin avantajları nelerdir? İşte belirlenen tarihler arasında sigorta girişi olanların emeklilik formülleri...
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olduğu takdirde emeklilik için avantajlara sahip oluyorlar. Peki, bu avantajlar nelerdir?
1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan kişiler 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamlayarak erken emekliliğe adım atabilirler. Erken emeklilik için yaş şartı değil ama kişilerin adına ödenmesi gereken prim miktarları düşüktür.
Emeklilik maaşının oranları ise bu tarihten sonra çalışma hayatına başlayan kişilerden daha yüksektir.
Erken emeklilik hakkından faydalanmak için yurttaşların ilk adımda 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişine sahip olması istenir.
Çalışma hayatına belirlenen tarihler arasında başlayanların 4A, 4B ve 4C sigortalılık koluna mensup olarak SGK'ya bildirilmesi gerekir.
1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanların emeklilik için 15 yıllık hizmet süresini tamamlaması beklenir. Aynı zamanda kişilerin adına SGK'ya 3600 prim günü (10 yıl) ödemesi yapılmalıdır.
1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanların emekli maaşları, 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olanlara göre daha yüksektir. Belirlenen tarihler arasında sigortalandırılanlar 1600 TL emekli maaşı alabilirler. Bu dönemden sonra emekli olanlar ise; 1000-1200 TL arasında maaş sahibi olabilirler. Ancak koronavirüs pandemi sürecinde yapılan düzenlemeler ışığında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilmiştir.
3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresinin tamamlandığı tarihler erkek ve kadın çalışanlar için farklı yaş şartlarının belirlenmesine neden olur. Emeklilik şartlarını tamamlayanlar için yaş kriterleri düzenlenmiştir.
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