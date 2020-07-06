Emeklilikte büyük avantaj! O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Uzun süren çalışma hayatı tek başına yeterli olmaz. Üstelik emeklilik yasasında yapılan yeni düzenlemeler ışığında vatandaşların emekli maaşlarına kavuşması iyice zorlaştırılmıştır. Emeklilik zamanında yapılan yeni düzenlemeler vatandaşları mutsuz ederken mevcut yasadaki bazı şartlar ise yüzlerini gülümsetiyor. Erken emeklilik ve daha fazla emekli maaşı fırsatı sunan şartlar vatandaşlara adeta can simidi oluyor.

Sigorta başlangıcı 1999 tarihi ve öncesinde olan vatandaşlar daha erken emekliliği hak edebiliyorlar. Hem de daha yüksek emekli maaşı fırsatıyla! Emeklilik gününü iple çekenler belirlenen şartlara uygun olmaları halinde erkenden emekli olabiliyorlar. Peki erken emekliliğin kapılarını aralayan 1999 ve öncesindeki SGK girişinin avantajları nelerdir? İşte belirlenen tarihler arasında sigorta girişi olanların emeklilik formülleri...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK KONUSUNDAKİ AVANTAJLARI NELERDİR?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olduğu takdirde emeklilik için avantajlara sahip oluyorlar. Peki, bu avantajlar nelerdir?