Emeklilikte büyük fark! 'Yüzde 30 daha az alıyorlar' O tarih sonrasında... 'Çoğu kişi bilmiyor' Bu detay maaşınızı etkileyecek

Emeklilikte maaş farkını belirleyen en önemli unsurlardan biride hangi statüden emekli olduğunuz. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına göre farklılar da oluşuyor. Peki, milyonlarca çalışanı ilgilendiren belirleyici kurallar neler? Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? Konu ile ilgili detayları SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte detaylar...


Milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu emeklilikte hangi statüden emekli olunduğu oldukça önemli. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki maaş farkları ise bilinen bir durum. 01 Ekim 2008’den önce ya da sonra sigortalı olmak, son 2520 günün hangi statüde geçtiği ve primlerin hangi düzeyden ödendiği, emekli aylığını doğrudan belirliyor. Doğru statü seçimi, emekli maaşında ciddi farklar oluşturuabiliyor.



SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden hangi statüden emekli olunmanın daha avantajlı olduğunu açıkladı. Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlarda 2520 güne bakıldığını belirtti; bu tarih sonrasında sigortalı olanlarda ise toplam prim gününe bakıldığını söyledi.



"EN AVANTAJLI STATÜ"

SSK (4A), avantajının altını çizen Erdursun, şu cümleleri kurdu:

•Primler asgari ücretin 4-7,5 katı arasında bildirildiyse en avantajlı statüdür.
•En yüksekten prim ödeyen SSK’lı 60-100 bin TL emekli aylığı alabilir.

YÜZDE 30 AZ MAAŞ

Bağ-Kur'da ise primlerin cepten ödendiğini söyleyen Erdursun, en alttan prim ödeyenlerin 16 bin 881 lira aylık aldığını vurguladı ve en yüksekten ödeme yapanların bile SSK'dan yüzde 30 düşük maaş aldıklarını belirtti.



DAHA FAZLA AYLIK ALIYORLAR

En avantajlı grubun 5434 sayılı yasaya tabi olan memurlar olduğunu aktaran Erdursun, belirli durumlara göre 20 bin – 50 bin TL emekli aylığı aldıklarını açıkladı. Erdursun, "En düşük derecedeki memur bile SSK & Bağ-Kur’un taban aylığından daha avantajlıdır" dedi.


1 Ekim 2008 sonrası memur olanların 5510 sayılı yasa kapsamında daha düşük emekli aylığı alabilileceklerini vurgulayan Erdursun, çoğu kişinin bu farkı bilmediğini de söyledi. Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesi memurlar için iştirakçi prim hakkında şu sözleri kullandı:

"•01.10.2008’den önce memur olanlar, ayrıldıktan sonra 6 ay içinde başvurup 5434 sayılı yasaya göre isteğe bağlı iştirakçi primi yatırabilir.
•01.10.2008’den sonra memur olanlarda bu hak yoktur.
•Memuriyetten ayrılıp emekli sandığından emekli olmak isteyenler için kritik bir fırsattır"


"DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Erdursun, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Memurlarda Aylıksız İzin ve Borçlanma

•Memurlar toplamda 1 yıl (6+6 ay) aylıksız izin kullanabilir.
•Bu süreler borçlanılabilir ve emekli sandığı hizmetine sayılır.


EYT ve Statü Seçimi

•EYT’liler için hangi statüden emekli olunacağı maaşı doğrudan etkiler.
•Son 2520 gün / toplam gün hesabı mutlaka yapılmalı.

Taban Maaş Gerçeği

•Asgari ücretle çalışan SSK’lı da, Bağ-Kur’lu da 16.881 TL taban aylık alır.
•Yüksek maaş için yüksek prim şart"



