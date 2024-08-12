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Emeklilikte çift maaş imkanı! Zorunlu olacak: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.08.2024 10:38
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Emekli aylığı sorununa çifte emekli maaşı ile çözüm geliyor. Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES'in herkes için zorunlu olması bekleniyor. Peki BES ile TES'in farkı ne? Nasıl çifte emekli maaşı alırım? İşte merak ettiğiniz o soruların yanıtları...

Emeklilikte çift maaş imkanı! Zorunlu olacak: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor

Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek. Çalışanlar emekli olduklarında hem SGK’dan hem de TES’ten maaş alarak çift ödeme imkanına kavuşacak. Emekliler isterlerse TES’teki paralarını toplu olarak da alabilecek.

EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ HAKKI

Konuyla ilgili detayları Milliyet’e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Orta Vadeli Program kapsamında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin devreye alınması bekleniyor. Bu şekilde emekliler de çift maaş almaya hak kazanacaklar. TES alternatif bir emeklilik sistemi olacak ancak SGK’nın yerini almayacak.

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YENİ SİSTEM ZORUNLU OLACAK

Daha önce otomatik katılımlı BES’e geçilmişti ancak BES zorunlu değil. İşveren tarafından zorunlu başlangıçlar yapılıyor, daha sonra çalışanlar isteğe bağlı olarak otomatik katılım sisteminden vazgeçebiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi yeni işe girenlere zorunlu hale gelecek ve şu anda çalışanlara emeklilik dönemine kadar kademeli bir şekilde uygulanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Tüm çalışanlar bundan yararlanabilecektir. BES çalışmasanız bile prim yatırılan bir sistem. TES’te çalışmayanlara prim yatırılmayacağını düşünüyorum.

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TES’İN BES’TEN FARKI NE?

BES’te yatırılan tutarları belli bir fonda değerleniyor. BES’te bir zorunluluk yok ancak TES için işveren tarafından zorunlu prim yatırılması suretiyle kişiler ikinci emekliliğe hak kazanabilecekler.

PRİMLER İŞVERENDEN

İşverenler her ay sigorta öder gibi çalışan hesabına para aktaracak. SGK’ya herhangi bir alternatif olacağını düşünmüyorum. İşsizlik sigortası fonu ve diğer fonlardan bir miktar azaltım olmalı ki işverenlerin de maliyetleri artmamalıdır. İşverene çok yük vermeden ikincil emeklilik sistemi getirilmelidir.

Burada çalışanın bizzat hesabına para yatırılması durumu olmayacak, çalışanın TES’teki hesabına para yatırılması söz konusu olacak.

'YAŞ ŞARKI OLMASIN' ÖNERİSİ

Yaş şartı açısından SGK’da 18 yaşından itibaren sigorta primleri sayılabiliyor. TES’te de 18 yaş şartı getirilebilir ancak daha önce işe başlayanların da kendi adlarına yatırılan primlerinin sayılması gerekmektedir. Yaş şartı olmaması gerekiyor.

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TOPLU PARA İMKANI

BES’te çalışanlar emekli olduklarında isterlerse toplu, isterlerde aylık olarak para alabiliyorlar. TES’te de aynen bu şekilde olacaktır. TES’in ikinci bir emeklilik sistemi olacağını, primler düşük yatırılsa bile emeklilere ortalama bir maaş tutarının sunulacağını düşünüyorum. Emeklilerin refahına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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