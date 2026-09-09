Emeklilikte dengeler değişiyor! İsa Karakaş maaşı yükseltecek detayı açıkladı

Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Uzman isim OVP'de milyonları ilgilendiren düzenlemeleri aktardı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, programında sadece enflasyonu düşürmeyi, büyümeyi artırmayı ve ekonomik istikrarı hedeflemediğini, sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık ve çalışma hayatına dair düzenlemeleri de içerdiğini belirtti.

"Programdaki emeklilik maddelerini ayrıntılı inceledim" diyen Karakaş en çok merak edilen sorulara cevap aradığını belirtip bu soruları şu şekilde sıraladı: "Çalıştıkça maaşı eriyen sistem bitti mi? Yeni OVP, “çok çalışanı cezalandırma” sorununa el atıyor mu? Çok çalıştıkça maaş artacak mı?"

"YENİ OVP'DE DE YER ALDI"

2006'dan beri sosyal güvenlik reformunun yürürlükte olduğunu vurgulayan Karakaş, "Aradan yaklaşık yirmi yıl geçti. Hâlen sisteme neşter atılıp muhasebesi yapılamadı" dedi.

"Emeklilikte çalışmayı Teşvik Edici Ödüllendirici Sistem"in sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Karakaş "Buna rağmen sistemde çarpıklık hâlen devam ediyor. Fazla çalışan ödüllendirilmiyor. Aksine, kimi hâllerde cezalandırılıyor. Kısmi emekli ile normal emekli aynı tabana çekildi. Alın teri farkı silindi. Hakkaniyet zedelendi" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardan beri plan ve programlarda yer alan 'Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir' şeklindeki hedefin yeni OVP'de de yer aldığını kaydeden Karakaş "Bu hedefin programa göre önümüzdeki sene içinde ifa edilmesi gerekmektedir" dedi.

"MİLYONLARCA ÇALIŞANIN EN BÜYÜK BEKLENTİSİ"

Mevcut düzenlemede asgari ücretli ve diğer düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilenlerin belirli durumlarda çalıştıkça emekli aylıkları artma yerine azaldığının maalesef bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Karakaş, bu nedenle emeklilik için yaş dışında diğer şartları yerine getiren çok sayıda sigortalının sosyal güvenlik sisteminden çıkmakta ya da kayıt dışı çalışmakta olduğunu belirtti.

Devamında Karakaş "SSK emeklilik aylığı genel olarak=Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen Aylık Bağlama Oranları büyük önem taşımaktadır. Keza 1. sosyal güvenlik reformundan sonra düşürülen oranlar 2. sosyal güvenlik reformunda daha düşürülmüştür. Hâl böyle iken özellikle 2008 yılından itibaren çalışmalar belirli hâllerde özellikle asgari ücret ve bu ücrete yakın komşu ücret üzerinden SGK’ya bildirilenlerin maaşlarında pek olumlu yansımamaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun farkında olanların sistemden çıkış yaptığını söyleyen Karakaş, bunu da EYT düzenlemesinde milyonlarca çalışan sistemden çıkmasıyla açıkladı. Karakaş "Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır" dedi.

Devamında Karakaş "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Özellikle SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Mevcut emeklilik hesaplamalarında genel olarak sigortalı çalışmaya başlanan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresinin önem taşıdığını aktaran Karakaş, yapılan hesaplamada 3 farklı dönemin dikkate alındığını, hesaplamada dikkate alınan üç dönem arasında hem aylık bağlama oranı hem de Gayrisafi yurt içi hâsıla gelişme hızının dikkate alınması bakımından ciddi farklar bulunduğunu belirtti.

"DAHA FAZLA ÇALIŞANIN DAHA FAZLA EMEKLİLİK MAAŞI İLE ÖDÜLLENDİRİLMESİ"

Karakaş, hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametrelerinin gözden geçirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Devamında Karakaş, "Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir" dedi.

"Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır" diyen Karakaş, böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucunun ortaya çıkacağını vurguladı.

Öte yandan Karakaş, program çerçevesinde çalışanların yüksek maaş almak için sistemde daha fazla kalmasının, kayıt dışılıkla mücadele ve öngörülen diğer tedbirlerin hayata geçirilmesiyle beraber SGK'nın prim gelirleri yükseldikçe SGK'nın vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebileceğini belirtti.