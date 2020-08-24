FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilikte en avantajlı grup! 15 senelik süreyi doldurunca erken emekli oluyorlar...

Emeklilikte en avantajlı grup! 15 senelik süreyi doldurunca erken emekli oluyorlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Erken emekliliğin birçok formülü bulunuyor. En bilinmeyen formülü ise sigorta giriş tarihlerine dikkat ederek erken emeklilik fırsatını yakalamak. Birçok çalışan sigortasının ne zaman başladığını bilmez. Emeklilik için de ümidi tükenmiştir. Fakat sigorta giriş tarihleri size erken emeklilik kapısını aralıyor.

Emeklilikte en avantajlı grup! 15 senelik süreyi doldurunca erken emekli oluyorlar...

1999 öncesinde SGK girişi olan çalışanların emeklilik için birçok avantajı mevcut. Çoğu çalışan bu durumdan haberdar bile değil. 1999 öncesi sigorta girişi var olması durumunda erken emeklilik gibi fırsatlar sizi bekliyor. Bu fırsatların neler olduğu ve sistemin nasıl işlediğiyle alakalı bilinmeyenleri yazımızda inceledik.

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çalışan vatandaşların sigorta giriş tarihlerine göre hangi avantajlara sahip olduğunu listeledik.

  • 9 Eylül 1999 öncesine ait bir sigorta giriş kaydınız bulunuyorsa en şanslısı sizsiniz. Erken emekliliğe ilk hak kazanacak olan çalışanlar 9 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi olanlardır.

  • 9 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi mevcutsa sadece 3600 gün prim ödeyerek ve 15 yıllık sigortalılık süresine uyarak emekliliğe hak kazanmış oluyorsunuz. Şartları tamamladığınız tarihlere göre erken emeklilik yaşınız belirlenmiş oluyor.

  • 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışan kişinin SGK girişi mevcutsa daha az avantajlı oluyor. Çalışanın 4500 gün prim ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresine uyması gerekiyor.

  • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigorta kaydı olanlar, diğer tarihlere göre şanssız sayılıyor. Çünkü, çalışan bu sefer 5400 gün prim ödemesi gerekiyor. Ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresini de ihmal etmemesi isteniyor.

    • 1999 ÖNCESİNE AİT SİGORTA KAYDI BULUNANLARIN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    • Mutlaka belirtilen tarih olan 9 Eylül 1999 öncesine ait sigorta kaydı bulunması gerekiyor. Bu şart sağlanmadığı takdirde diğer şartların bir önemi kalmıyor. Erken emeklilik şansı kaçmış oluyor.

    • 3600 gün prim ödenmesi gerekiyor.

    • 15 yıllık sigortalılık süresinin doldurulması da isteniyor.

    • SGK bünyesinde hiçbir borcunuzun bulunmaması isteniyor. Ayrıca çalıştığınız şirket ya da firma tarafından sigortalılık durumunuzun SGK'ya bildirilmiş olması gerekiyor.

    • Tüm şartlar tamamlandıktan sonra erken emeklilik yaşları belirleniyor. Şartları tamamladığınız tarih aralığına dikkat edilerek emeklilik yaşı ortaya çıkıyor. Kadınlar ve erkekler için değişkenlik gösteriyor. Kadınlar erkeklerden daha önce erken emekli olabiliyor.

    KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLUR?

    • 24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 52,

    • 24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 54,

    • 24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 56,

    • 24 Nisan 2011 tarihinden sonra tamamlanan şartlar için de erken emeklilik yaşı 58 olarak belirleniyor.

    ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLUR?

    • 24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 56,

    • 24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 57,

    • 24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 58,

    • 24 Nisan 2011 ve 23 Mayıs 2014 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 59,

    • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlanan şartlar için de erken emeklilik yaşı 60 yolarak bulunuyor.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
    Emeklilik için geriye dönük ödemede herkesin gözden kaçırdığı detay! Emeklilik için geriye dönük ödemede herkesin gözden kaçırdığı detay!
    1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır? 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
    Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
    Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
    Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
    Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
    Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
    Dolar yeni haftaya hareketli başladı!
    Dolar yeni haftaya hareketli başladı!
    Altının ons fiyatı sert düşüşte!
    Altının ons fiyatı sert düşüşte!
    Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor
    Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse
    İlginizi Çekebilir
    Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
    Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
    Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
    Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
    Çapalama makine modelleri ve fiyatları
    Çapalama makine modelleri ve fiyatları
    Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
    Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
    2021 yılında altın fiyatları ne olur?
    2021 yılında altın fiyatları ne olur?
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'koronasavar' koydu
    92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'koronasavar' koydu
    Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? ABD'den gelen koronavirüs tedavi haberi ile altın fiyatları yükselecek mi?
    ABD'den gelen koronavirüs tedavi haberleri altın fiyatlarını düşürdü!
    Bakan Selçuk duyurdu! Destek ödemeleri sürecek
    Bakan Selçuk duyurdu! Destek ödemeleri sürecek
    Emeklilik için geriye dönük ödemede herkesin gözden kaçırdığı detay! Erken emeklilik için...
    Emeklilik için geriye dönük ödemede herkesin gözden kaçırdığı detay!
    Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor
    Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor
    KYK borcu hakkında son dakika açıklaması! KYK borcu affı gelecek mi? Bakan Kasapoğlu açıklama yaptı!
    KYK borcunu ödemeyenler için önemli adımlar atıldı!

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.