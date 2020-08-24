Emeklilikte en avantajlı grup! 15 senelik süreyi doldurunca erken emekli oluyorlar...

1999 öncesinde SGK girişi olan çalışanların emeklilik için birçok avantajı mevcut. Çoğu çalışan bu durumdan haberdar bile değil. 1999 öncesi sigorta girişi var olması durumunda erken emeklilik gibi fırsatlar sizi bekliyor. Bu fırsatların neler olduğu ve sistemin nasıl işlediğiyle alakalı bilinmeyenleri yazımızda inceledik.

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çalışan vatandaşların sigorta giriş tarihlerine göre hangi avantajlara sahip olduğunu listeledik.