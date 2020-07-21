Emeklilikte kritik tarih açıklandı! Az prim ödeyip erken yaşta emekli olmak için...

2008 yılında yapılan düzenleme ile sosyal güvenlik sisteminde bazı reformlar yapıldı. Buna göre; 3 farklı sistem mevcut. 1999 ve öncesi, 99-2008 arası son olarak ise 2008 sonrası. Bu durum doğal olarak insanlarda kafa karışıklığına yol açıyor. Kişilerin emeklilikleri için yaşları, sigorta başlangıç tarihleri ve ödedikleri prim sayısı önemlidir. Çünkü yeni düzenlemede bu kriterler baz alınarak emeklilik hesaplaması yapılıyor. Sizler için, oluşturulan bu süreçleri derledik.
Eski yasaya göre, örneğin 8 Eylül 1981 yılında sigorta başlangıcı olan kadınlar geç yaşta emeklilik yasasına tabi değiller. 20 yıl sigortalı ve 5000 iş günü prim ödeyen kadınlar yaş şartı aranmadan emekli olabilirken, 15 yıl sigortalı olan kadınlar 3600 iş günü prim ödeyerek 50 yaş şartı ile kısmi yaşlılık aylığı alarak emekli olabilirler.
Erkeklerde ise, 8 Eylül 1999 tarihiyle 23 yıldan uzun süre sigortalı olanlar eski yasaya göre emeklilik hakkı kazanıyor. 25 yıl sigortalı olup 5000 iş günü prim ödeyen erkeklerde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de 15 yıl sigortalı olanlar 3600 iş günü prim ödeyerek 55 yaş şartı ile kısmi emekliye ayrılabilirler.
9 Eylül 1999 ve 30 Mayıs 2008 yılları arasında sigorta kapsamına alınan kişiler 25 yıl sigortalı olmalı. Bu kişiler en az 4500 gün prim ödeyerek emekli olabilirler. Bu tarihler arasındaki yaş haddi ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaştır.
1 Mayıs 2008 yılı ile sigorta girişi olanlar 7200 iş günü prim ödemek zorundalar. 31 Aralık 2035 yılına kadar prim gün sayısını tamamlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emeklilik hakkı kazanacaklar. Ancak, bu yaşta emekli olmak isteyenler 31 Aralık 2035'e kadar 7200 iş gününü tamamlamak zorundalar. Çünkü prim gününü 2041 de tamamlayan kişiler için yaş haddi kadınlarda 61, erkeklerde ise 63 olacak.
Daha az prim ödemeyle erken emekli olma imkânı sağladığı için BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçen vatandaş sayısı oldukça fazla. Ayrıca, bağlanan aylık ise daha yüksek. Yani BAĞ-KUR emeklisi olmak için 9000 iş günü gerekliyken SSK emeklisi olmak için daha az prim günü gerekebiliyor. Bir diğer önemli sebep ise BAĞ-KUR’a göre SSK’dan emekli olan vatandaşların maaşlarının %10 – 15 arası bir farklılık göstererek daha fazla olmasıdır. Bununla birlikte 2000 yılında BAĞ-KUR girişinin başlamış olması gibi bazı şartların da yerine getirilmesi gerekiyor.
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