Emeklilikte kritik tarih açıklandı! Az prim ödeyip erken yaşta emekli olmak için...

2008 yılında yapılan düzenleme ile sosyal güvenlik sisteminde bazı reformlar yapıldı. Buna göre; 3 farklı sistem mevcut. 1999 ve öncesi, 99-2008 arası son olarak ise 2008 sonrası. Bu durum doğal olarak insanlarda kafa karışıklığına yol açıyor. Kişilerin emeklilikleri için yaşları, sigorta başlangıç tarihleri ve ödedikleri prim sayısı önemlidir. Çünkü yeni düzenlemede bu kriterler baz alınarak emeklilik hesaplaması yapılıyor. Sizler için, oluşturulan bu süreçleri derledik.

1999 YILI VE ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR

Eski yasaya göre, örneğin 8 Eylül 1981 yılında sigorta başlangıcı olan kadınlar geç yaşta emeklilik yasasına tabi değiller. 20 yıl sigortalı ve 5000 iş günü prim ödeyen kadınlar yaş şartı aranmadan emekli olabilirken, 15 yıl sigortalı olan kadınlar 3600 iş günü prim ödeyerek 50 yaş şartı ile kısmi yaşlılık aylığı alarak emekli olabilirler.

Erkeklerde ise, 8 Eylül 1999 tarihiyle 23 yıldan uzun süre sigortalı olanlar eski yasaya göre emeklilik hakkı kazanıyor. 25 yıl sigortalı olup 5000 iş günü prim ödeyen erkeklerde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de 15 yıl sigortalı olanlar 3600 iş günü prim ödeyerek 55 yaş şartı ile kısmi emekliye ayrılabilirler.