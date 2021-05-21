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Emeklilikte yeni dönem başlıyor! 12 süreyle uygulanacak, 1500 TL...

21.05.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir 18 yaşından büyüklerin yararlandığı ve zorunlu hale getirilen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için yeni bir karar daha açıklandı. Geçtiğimiz günlerde 18 yaşından küçükler için de gerçekleştirilmesi planlanan BES uygulaması için karar, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Emeklilikte yeni dönem başlıyor! 12 süreyle uygulanacak, 1500 TL...

Milyonlarca genci ilgilendiren bu karar ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için, 18 yaşından küçük gençlerin emeklilik yolu açılmış oldu. Kabul edilen teklif ile, 18 yaşından küçük gençlerin ebeveynleri çocukları için emeklilik sisteminde birikim sağlayabiliyor.

GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET
Bireysel Emeklilik Sistemi’ni güçlendirme çalışmaları kapsamında sunulan, 18 yaşından küçükler için de geçerli olacak BES sistemi için kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Dernek, vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılması planlandı. Şirketler ise aktarılan tutarlar ile ilgili olarak kesinti yapamayacak ve giriş aidatı alamayacak.

çocuk

Bu kapsamda ebeveynler; 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimleri ve taahhütlerine ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilecek. BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak.

BES sistemine dahil olan kişiler istisna durumlar dışında 3 yıl boyunca sistemden çıkamayacak.

ECRİMİSİL ÖDEMELERİNDE ERTELEME
Meclis Genel Kurulu’na verilen teklife yeni maddeler de eklendi. Buna göre Hazine arazisi üzerine kurulu olan turistik tesislerin ecrimisil ödemeleri 30 Kasım 2022 yılına kadar ertelendi.

1500 LİRA OLARAK DEĞİŞTİ
Siyasi Partiler Yasası'nda yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan taşınmaz mal bildiriminin limiti de değişti. Yasalaşan kanuna göre, siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine verdiği kesin hesaplarında yer alan "yüz milyon lira" ifadesi, "bin beş yüz lira" olarak güncellendi.

anayasa mahkemesi

Yapılan değişikliğe göre, siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorunda olacak.

FİNANSAL İSTİKRAR ve KALKINMA KOMİTESİ’NİN ADI DEĞİŞTİ
“Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi”nin adı alınan kararla "Finansal İstikrar Komitesi" olarak yeniden yapılandırıldı.
Kurulan bu yeni yapının amacı, ekonomik büyümenin daha sağlıklı bir şekilde desteklenmesi ve piyasalarda güvenin korunması olarak açıklanıyor.

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Finansal İstikrar Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı, Strateji Bütçe Başkanı, TCMB Başkanı, SPK Başkanı, BDDK Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı’nın dahiliyle gerçekleşecek.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı TCMB BES
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