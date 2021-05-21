Emeklilikte yeni dönem başlıyor! 12 süreyle uygulanacak, 1500 TL...

Milyonlarca genci ilgilendiren bu karar ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için, 18 yaşından küçük gençlerin emeklilik yolu açılmış oldu. Kabul edilen teklif ile, 18 yaşından küçük gençlerin ebeveynleri çocukları için emeklilik sisteminde birikim sağlayabiliyor.

GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET

Bireysel Emeklilik Sistemi’ni güçlendirme çalışmaları kapsamında sunulan, 18 yaşından küçükler için de geçerli olacak BES sistemi için kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Dernek, vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılması planlandı. Şirketler ise aktarılan tutarlar ile ilgili olarak kesinti yapamayacak ve giriş aidatı alamayacak.

Bu kapsamda ebeveynler; 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimleri ve taahhütlerine ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilecek. BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak.