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Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor? 2008 sonrası sigortalı için 'önemi kalmayacak' Uzman isim tek tek açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.04.2025 09:35
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Esnafların emekli olması için 9 bin prim ödemesi gerekirken SSK'lıların 7 bin 200 gün prim ödemesi yeterli oluyor. Erken emekli olmak isteyen Bağ-kur'lu vatandaşlar ise son 7 yıldaki primlerini SSK üzerinden yatırarak erken emekli olabiliyordu. SGK Uzmanı Emin Yılmaz bu kuralın değişeceğini ifade ederek kritik açıklamalarda bulundu.

Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor? 2008 sonrası sigortalı için 'önemi kalmayacak' Uzman isim tek tek açıkladı...

Emeklilik sistemi ile ilgili kritik bir düzenlemenin adımları atılmaya hazırlanıyor. Bağ-Kur'lu olan vatandaşların 9 bin prim ödemesi gerekirken; SSK'lı olan vatandaşların 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Bağ-Kur'lu olan vatandaşların 5 yıl daha fazla çalışmaları gerekiyor.

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5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN...

Bağ-Kur'lu olan vatandaşlar ise 5 yıl daha erken emekli olabilmek için emekliliğinin son 7 yılında sigortasını SSK üzerinden yatırıyordu. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, 7 yıl kuralı ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

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Yılmaz, sosyal güvenlik sisteminde emekli olunabilmesi için ilk sigorta tarihinin önem teşkil ettiğini ifade ederek, "Ayrıca çalışma hayatında bir dönem esnaflık bir dönemde sigortalı olarak özel sektörde veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışmış iseniz hangi kurumdan emekli olacağınız ile ilgili bazı kurallar mevcuttur" sözlerini kullandı.

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SİGORTASI 2008'DEN ÖNCE OLANLAR DİKKAT!

Yılmaz, ilk sigorta başlangıç tarihi 2008'den önce olanlara yönelik, "Çalışılan son 7 yıl içerisinde (2520 gün), 3,5 yıl (1260 gün) hangisinde priminiz daha fazla ise o kurumun şartına göre emekli olunabilir" şeklinde konuştu.

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2008 sonrasında işlerin değiştiğini aktaran Yılmaz, çalışma hayatınızdaki tüm günlerinizin en fazla hangi kurumdan ise o kurumun şartlarına göre emekli olunacağını kaydetti. SSK'da 7 bin 200 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 9 bin prim günü şartı arandığını da hatırlattı.

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7 YIL KURALI DETAYI...

Bağ-Kur'luların SSK'lılara göre 5 yıl geç emekli olmasına değinen Yılmaz, yasal bir düzenlemenin yapılması durumunda, "2008 öncesi ve sonrası için prim süreleri 7200 gün olacaktır" dedi. Yılmaz, son 7 yıl kuralının öneminin kalmayacağı ayrıntıyı ise şu sözlerle anlattı:

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"Ayrıca 2008 sonrasında SSK ve özellikle küçük esnaf 7200 gün ile emekli olacağından ötürü eşitlenmiş olup son 7 yıl kuralının bir önemi kalmayacaktır. Sadece küçük esnafa yapılacak olan bir düzenleme ile oluşabilecek mağduriyet kısmen giderilmiş olacaktır”

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Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur emeklilik ssk
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