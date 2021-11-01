Emeklilikten vazgeçene prim müjdesi! Hesaplama ve koşul için dev rehber

Milyonlarca çalışan yaşı doldurup, primlerini dolduramadığı için bir türlü emekliliğine kavuşamıyor. Primlerini bir türlü ödeyemeyenler daha önce ödediği primleri toplu bir şekilde geri alabilir. SGK’ye yatırılan primleri geri almak için ise bazı şartlar bulunuyor. İşte mutlaka her işçinin bilmesi gereken o koşul ve hesaplamalar…

PRİM TUTARINIZI TOPTAN ALABİLİRSİNİZ

Yaşı doldurduğu halde, eksik prim nedeniyle emekli olamayan pek kişi bulunuyor. Bu kişiler eğer emeklilikten vazgeçerlerse ödediği primleri toplu bir şekilde alma imkanına hak kazanıyor. İade için ise birinci şart, birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının aşılması durumunda da iade mümkün.

EMEKLİLİK YAŞINI DOLDURANLAR PRİM İADESİNDEN NASIL YARARLANIR?

Emeklilik yaşını dolduranlar prim iadesi hakkından yararlanabilir. Sadece çalışandan kesilen, uzun vadeli sigorta kollarını (malullük, yaşlılık, ölüm) ifade eden primler iade edilir. İşveren payı, sağlık sigortası payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen prim iade edilmez. Prim iadesi birincisi toptan ödeme ve ikincisi de birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının aşılması durumunda yapılır.

PRİM İADESİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTINI TAMAMLAMAK GEREKİYOR

Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilir.

PRİM İADESİ NASIL HESAPLANIR?

Çalışırken SGK'ya brüt ücretin yüzde 34.5'i oranında prim yatırılır. Bununla beraber emeklilik için sigortalı adına yatırılan prim tutarı SSK'lı çalışanlarda yüzde 14, Bağ- Kur’lulara da yüzde 20 oranında hesaplanıyor.

EMEKLİLİKTEN VAZGEÇMEDEN PRİM İADESİ NASIL ALINIR?

Aynı anda birden fazla işverenden ücret alan SSK'lı çalışanlar için bir ayda ödenen prim tutarı aylık asgari ücretin 7.5 katını aşması durumunda, aşan kısmın yüzde 15'i oranında prim iadesi yapılır. Kişinin ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne başvurması gerekiyor.



