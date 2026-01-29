Emeklinin bayram ikramiyesini açıkladı! '17 bin 500 TL' ayrıntısına dikkat

Emeklinin bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Emekliler yeni aylıklarını öğrendikten sonra bayram ikramiyesine ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. İlk olarak 2018’de uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi geçen sene 4 bin TL olarak belirlenmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19; memur emeklisine yüzde 18,69 zammın yanı sıra en düşük emekli aylığı da 20 bin TL’ye yükseltildi. Maaş zam oranlarının belli olmasının ardından ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı ve ikramiyesinin en düşük tamamlanan emekli aylığına göre seviyesine bakılması gerektiğini ifade etti.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLMALI?

Erdursun, bayram ikramiyesinin 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62,36’sına denk geldiğini hatırlattı ve, “Emeklilikte taban aylık yük¬seltilirken, bayram ikramiyesi aynı hızla, aynı mantıkla ve aynı ölçekte güncellenmedi” dedi.

5 BİN TL KONUŞULUYOR AMA…

Bu yıl bayram ikramiyesinin 5 bin TL olacağına dair konuşmaların olduğunu belirten Erdursun, “2018’de ikramiye, asgari ücre¬tin %62,36’sıydı. Bu oran bugün korunmuş olsaydı, bayram ik¬ramiyesi 17.510 TL olmalıydı” sözlerini sarf etti.

Bayram ikramiyesinin 5 bin TL olması durumunda as¬gari ücret karşısında %17,8’e düştüğünün altını çizen Erdursun, “Bu tablo bir “iyileşme” değil, reel bir gerilemedir” sözlerini kullandı.