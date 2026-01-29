FİNANS

Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi

Altın 29 Ocak 2026’ya yeni bir rekor ile başladı. Gram altın 7 bin 725 TL ile güne başladı. Kapalı Çarşı’da ise gram altın 8 bin TL’yi geçti. Ons altın ise 6 bin 602 dolar seviyesine geldi. Gümüş ise 117.75 dolar ile yeni zirvesini test etti. Peki, altın neden yükseliyor? 29 Ocak 2026 tarihinde güncel gram altın, ons altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ve gümüşte son durum…

Ezgi Sivritepe

Altın yeni yükselişlere imza atıyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 5.602 doları test etti. Şu sıralarda ise ons altın 5.541,93 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın 07.15 itibarıyla 7.735,84 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi 1

8 BİN TL BARAJINI GEÇTİ!

Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı ise 8.030 TL’den gerçekleşiyor. Çeyrek altın da 13.110 TL’den satılıyor. Böylece fiziki piyasada 8.000 TL barajı da ilk defa aşılmış oldu.
Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi 2

1 OCAK 2026 TARİHİNDE ALTIN NE KADARDI?

Yeni yılın ilk gününde gram altın 5,966.21 TL seviyesindeyken şu anda serbest piyasada 7.731,33 TL bandında bulunuyor. Buna göre, gram altın 1 aydan kısa bir sürede %29,56 oranında artış kaydetti.
Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi 3

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının yükselmesinin başlıca nedeni olarak jeopolitik riskler olarak karşımıza çıkıyor. ABD’nin Venezuela operasyonu ve Grönland ısrarının yanı sıra İran’a yönelik tehditlerin artması da yatırımcının güvenli liman isteğini artırıyor.

Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi 4

SON 4 YILIN DİBİ GÖRÜLDÜ!

Öte yandan dolar endeksinin de 96 seviyelerine kadar gerilemesi ve son 4 yılın dibini görmesi de ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliği destekliyor.
Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi 5

FED’DEN FAİZ KARARI

Ayrıca, Fed dün faizi sabit bıraktığını açıkladı. Ancak piyasalarda, mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanının ardından 2 faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler de fiyatlara pozitif yansıyor.

Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi 6

GÜMÜŞ KAÇ TL?

2025’teki kazancı ile dikkatleri üzerine toplayan gümüş ise yükselişine devam ediyor. Ons gümüş 117,75 doları görerek yeni bir rekora imza attı. Gram gümüş fiyatı ise 163,79 TL bandında bulunuyor.

Küresel gelişmelerin yanı sıra endüstriyel talebin de artması gümüşün fiyatlanmasına neden oluyor. Son olarak ABD’li Citi, gümüş için 3 aylık süreçte 150 dolar tahmininde bulunmuştu.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!

2025’te yüzde 64 değer kazanan altın, bu yıl da yüzde 28,5’in üzerinde yükseldi. IG analisti Tony Sycamore, rallinin parabolik bir yapıya büründüğünü ve kısa vadede düzeltme olasılığı bulunduğunu belirtirken, 2026 boyunca temel dinamiklerin destekleyici kalmasının beklendiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.741,86
7.742,72
% 3.19
08:43
Ons Altın / TL
241.263,01
241.430,44
% 3.43
08:58
Ons Altın / USD
5.558,95
5.559,59
% 3.38
08:58
Çeyrek Altın
12.386,97
12.659,35
% 3.19
08:43
Yarım Altın
24.696,52
25.318,69
% 3.19
08:43
Ziynet Altın
49.547,87
50.482,53
% 3.19
08:43
Cumhuriyet Altını
50.377,00
51.136,00
% 3.79
17:02
