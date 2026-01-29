Altın o eşiği de aştı! Yüzde 30’a yakın yükselince ilk uyarı geldi

Altın yeni yükselişlere imza atıyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 5.602 doları test etti. Şu sıralarda ise ons altın 5.541,93 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın 07.15 itibarıyla 7.735,84 TL seviyesinde bulunuyor.

8 BİN TL BARAJINI GEÇTİ!

Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı ise 8.030 TL’den gerçekleşiyor. Çeyrek altın da 13.110 TL’den satılıyor. Böylece fiziki piyasada 8.000 TL barajı da ilk defa aşılmış oldu.



1 OCAK 2026 TARİHİNDE ALTIN NE KADARDI?

Yeni yılın ilk gününde gram altın 5,966.21 TL seviyesindeyken şu anda serbest piyasada 7.731,33 TL bandında bulunuyor. Buna göre, gram altın 1 aydan kısa bir sürede %29,56 oranında artış kaydetti.



ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının yükselmesinin başlıca nedeni olarak jeopolitik riskler olarak karşımıza çıkıyor. ABD’nin Venezuela operasyonu ve Grönland ısrarının yanı sıra İran’a yönelik tehditlerin artması da yatırımcının güvenli liman isteğini artırıyor.

SON 4 YILIN DİBİ GÖRÜLDÜ!

Öte yandan dolar endeksinin de 96 seviyelerine kadar gerilemesi ve son 4 yılın dibini görmesi de ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliği destekliyor.



FED’DEN FAİZ KARARI

Ayrıca, Fed dün faizi sabit bıraktığını açıkladı. Ancak piyasalarda, mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanının ardından 2 faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler de fiyatlara pozitif yansıyor.

GÜMÜŞ KAÇ TL?

2025’teki kazancı ile dikkatleri üzerine toplayan gümüş ise yükselişine devam ediyor. Ons gümüş 117,75 doları görerek yeni bir rekora imza attı. Gram gümüş fiyatı ise 163,79 TL bandında bulunuyor.

Küresel gelişmelerin yanı sıra endüstriyel talebin de artması gümüşün fiyatlanmasına neden oluyor. Son olarak ABD’li Citi, gümüş için 3 aylık süreçte 150 dolar tahmininde bulunmuştu.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!

2025’te yüzde 64 değer kazanan altın, bu yıl da yüzde 28,5’in üzerinde yükseldi. IG analisti Tony Sycamore, rallinin parabolik bir yapıya büründüğünü ve kısa vadede düzeltme olasılığı bulunduğunu belirtirken, 2026 boyunca temel dinamiklerin destekleyici kalmasının beklendiğini ifade etti.