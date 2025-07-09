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'Emeklinin cebine ekstra gelir' Promosyon hesapları başladı! 'En yükseği her zaman...'

Emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı netleşti. Böylece emeklinin aklındaki büyük bir soru işareti ortadan kalkarken sıra emekli promosyonuna geldi. Bankalar arasında rekabet kızışırken emekliler de en mantıklı banka promosyonu için hesaplar yapmaya başladı. Uzman isim emekli promosyonuna dair önemli detayları aktardı.

'Emeklinin cebine ekstra gelir' Promosyon hesapları başladı! 'En yükseği her zaman...'
Hande Dağ

Emekli maaşı zam oranının belli olmasıyla beraber emeklilere yönelik banka promosyonu kampanyaları da arttı. Promosyon tutarları emekli maaşı miktarına göre değişkenlik gösteriyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar...

Emeklinin cebine ekstra gelir Promosyon hesapları başladı! En yükseği her zaman... 1

"EMEKLİNİN CEBİNE EKSTRA BİR GELİR OLMUŞ OLUYOR"

Emeklilerin zam oranlarının belli olmasıyla bankaların promosyon rekabeti de kızıştı. Bankalar yarışa girerken emekliler de en kazançlı yöntem için araştırmalar ve hesaplamalar yapmaya başladı.

Emeklinin cebine ekstra gelir Promosyon hesapları başladı! En yükseği her zaman... 2

Ekol TV'de haberde Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, "Her sene olduğu gibi hatta 6 ayda bir olduğu gibi emekli maaşlarındaki artışla birlikte banka promosyonları da artıyor. Ne oluyor? Emeklinin cebine ekstra bir gelir olmuş oluyor" dedi.

Emeklinin cebine ekstra gelir Promosyon hesapları başladı! En yükseği her zaman... 3

Temmuz ayında enflasyon farkıyla beraber hesaplanan yeni maaşlarla bankalar da promosyon miktarlarını güncelledi. Rekabet kızıştı. Elmen "Ana promosyonlarımız 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Neden bu değişkenlik var? Yetim, dul aylığı gibi kısmi aylık alanlar var. Bu tutarlar arasında banka bir ana promosyon veriyor" ifadelerini kullandı.

Emeklinin cebine ekstra gelir Promosyon hesapları başladı! En yükseği her zaman... 4

Bu miktara fatura ve kart harcamaları sözüyle ek promosyonlar ekleniyor. Böylece en yüksek promosyonu veren bankalarda tutar 27 bin liraya kadar çıkıyor. Devlet bankaları ise şimdilik yarışın dışında. Bununla ilgili Elmen "12 bin TL net veriyorlar. Diyor ki hiçbir şey ekstra artı koymam. 12 bin TL veririm en fazla size diyor" şeklinde konuştu.

Emeklinin cebine ekstra gelir Promosyon hesapları başladı! En yükseği her zaman... 5

"EN YÜKSEĞİ HER ZAMAN KAZANÇLI DEĞİLDİR"

Elmen "En yükseği her zaman kazançlı değildir. 27 bin liralık bankaya geçmek avantajlıdır. Ama şunu değerlendirmek gerekiyor. Eski bankanızda 3 yılı doldurdunuz mu? Mesela 2 yıl doldurduysanız 1 yıllık ücreti iade etmeniz gerekiyor. Bu da baktığınız zaman 20 ile 27'yi karşılaştırıyorsa ve aynı yere geliyorsa biri 21 biri 20 oluyorsa güncellemenin bir anlamı kalmayabiliyor. Ya da bir kredi ödemeniz vardır. Örneğin sadece 5 bin lirası kalmıştır. O krediyi kapatmadan banka değişikliği yapamıyorsunuz" dedi.

Emeklinin cebine ekstra gelir Promosyon hesapları başladı! En yükseği her zaman... 6

Promosyon emekli maaşını 3 yıl aynı bankadan alma taahhüdüyle veriliyor. Bu süre dolmadan da başka bankaya geçilebiliyor. Ancak maaş alınmayan sürenin promosyon ücretini bankaya iade etmek şartı var. Elmen buna dair "Bir yıl kaldınız diyelim bankada, bir yıllık ücretin geri kalanı yani 2 yıllık ücreti bankaya iade ediyorsunuz ve diğer bankaya çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur" ifadelerini kullandı.

Emeklinin cebine ekstra gelir Promosyon hesapları başladı! En yükseği her zaman... 7

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banka emekli promosyon Emekli promosyonu
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