Emeklinin cebine girmeden 727 lira eridi ama ilk zam açıklaması da geldi! Temmuz'da bu rakamı görürseniz şaşırmayın, 'Bu oranlarda olur'

Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? TÜİK Ocak ayı enflasyonunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ocak ayında enflasyın yüzde 5,03 olurken yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu. TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu açıklaması ile beraber emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını merak etmeye başladı.

Bilindiği üzere emekliler 6 ayda bir olmak üzere TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. Aralık ayının enflasyonunun belli olması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alacaklarını öğrenmişti. Milyonlarca emekli 2025 yılının Temmuz ayında ise ara zam alacak.

2025'in ilk enflasyon verisinin belli olmasının ardından milyonlarca emekli maaşına Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini de merak etmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EMEKLİNİN MAAŞI NE KADAR ERİDİ?

Erdursun, açıklanan enflasyon verisine göre emeklinin maaşının ne kadar eridiğini aktardı. Erdursun, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olarak belirlendiğini ancak bunun daha ödenmediğini hatırlattı. Erdursun, emeklinin cebine bu para girmeden 727,79TL'sinin eridiğini kaydederek maaşlarının değerinin 13 bin 741 liraya düştüğünü söyledi.

Erdursun, "Emekli aylığı 20.000TL'ye çıkan emeklinin Ocak ayı sonu itibariyle 1.006 TL'si gitti. Alım gücü değeri 18.994 TL değerine düştü. Asgari ücret 22.104 TL oldu. Henüz asgari ücretlinin cebinde girmedi ancak satın alma değeri 1.119 TL düştü, 20.992 TL değerine düştü" şeklinde konuştu.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon verisine göre Temmuz ayında emekli için ne kadar zam beklediğini de açıklayan Erdursun, yüzde 13 ile yüzde 15 arasında bir oran çıkabileceğini belirtti. Erdursun, paylaşımında şu cümleleri kurdu:



"Bugün açıklanan %5,03 Ocak ayı TÜİK enflasyonuna göre, 6 aylık enflasyon %13-%15 arası çıkar diye düşünüyorum. Yani Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum"

Bağ-Kur (Esnaf) yüzde 15 oranında zam gelirse: 16.898TL

Bağ-Kur (Tarım) yüzde 15 oranında zam gelirse: 13.430TL

SSK (2000 öncesi) yüzde 15 oranında zam gelirse: 18.873TL

SSK (2000 sonrası) yüzde 15 oranında zam gelirse: 11.699TL