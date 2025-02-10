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Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Masadaki rakamlar şekillenmeye başladı... İşte olası senaryolar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.02.2025 17:21
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Bayramın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinden gelecek habere çevrildi. 2024 yılında yüzde 50 artışla beraber 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan emekli bayram ikramiyesi için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Olası zam senaryosu içinde masadaki rakamlar belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Masadaki rakamlar şekillenmeye başladı... İşte olası senaryolar

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde yaşanacak olan gelişmelere odaklandı. Son zam 2024 yılında yüzde 50 olarak gerçekleştirildi ve emekli ikramiye ücreti 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi.

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"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA BİR KARAR VERİLMESİ BEKLENİYOR"

Henüz ikramiyeye zam yapılıp yapılmayacağı netleşmezken mart ayının yaklaşmasıyla birlikte olası zam senaryosundaki rakamlar da netleşmeye başladı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Önümüzdeki haftalarda bir karar verilmesi bekleniyor" diyerek olası rakamları masaya yatırdı.

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EMEKLİ ÜCRETİNE YAPILAN ZAM ORANI UYGULANIRSA 3.500 LİRA İKRAMİYE YATIRILACAK

Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,74'lük zam uygulanırsa ikramiye 3 bin 472 liraya çıkacak. Bu hesaba yönelik olarak açıklamalarda bulunan Faruk Erdem, "Bunun yukarı doğru yuvarlandığı düşünülürse 3 bin 500 lira rakamı ortaya çıkmış oluyor. Toplamda da 7 bin lirayı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

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2 OLASILIK DAHA MASADA

İkramiye hesabının enflasyon üzerinden yapılması halinde ortaya çıkabilecek senaryoları da değerlendiren Erdem, "2024 yılının enflasyonu yüzde 44.38 çıkmıştı. İkramiye bu oranda artırılırsa 4 bin 331 liraya çıkacak. Burada da yukarı yuvarlama yapılırsa 4 bin 500 lira rakamı ortaya çıkabilir. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında bir artış yapılmıştı ikramiyeye. Bu yıl da aynı oranda bir artış yapıldığı düşünülürse 4 bin 500 lira rakamı ortaya çıkıyor" dedi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Öte yandan yeni emeklilerin ikramiye alıp almayacağı da merak ediliyor. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Erdem "1 Mart itibarıyla emekli maaşı alan herkes Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Bunun için de Şubat ayı sonuna kadar emeklilik için müracaat yapanlar ikramiyeden faydalanacaklar" ifadelerini kullandı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi Zam Bayram ikramiyesi bayram
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