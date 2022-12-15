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Emeklinin yeni maaşı ne olacak? SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için hesap kitap yapıldı: En düşüğü 5.250 TL iddiası…

15.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretli gibi milyonlarca emekli de yeni maaşını merak ediyor. Emekliler enflasyon rakamları doğrultusunda hesap kitap yapmaya devam ederken ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?’ sorusunu merak eden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için seyyanen zam, 5 puanlık refah payı, intibak yasası gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği seyyanen zam talebini bir kez daha dile getirirken çözüm için dört madde sıraladı. İşte emekli zammı 2023 hakkındaki son gelişmeler…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için hesap kitap yapıldı: En düşüğü 5.250 TL iddiası…

SGK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C kapsamındaki emekliler Ocak 2023 için zamlı maaşlarını araştırmaya devam ediyor. Emekli maaşı üzerinde doğrudan etkili olan enflasyon rakamlarına göre 5 aylık kesinleşen zam oranı memur emeklileri için yüzde 15,11, SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse yüzde 14,04 oldu. En net rakam 3 Ocak’ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu sonrasında belli olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

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5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞI

5 aylık enflasyon verisi sonrası emeklilerin şimdilik cebine koyduğu rakamlar da netleşti. Buna göre En düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya yükseldi. 2000 öncesi SSK’lının zamlı maaşı 5.345 TL’ye, 2000 sonrası 3.314 TL’ye çıktı. Bağ-Kur emeklisi ise 4.786 TL’yi garantilerken, Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı da 3.803 TL oldu.

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5 PUANLIK REFAH PAYI İDDİASI

Ancak artış oranları hayat pahalılığı karşısında emeklileri memnun etmedi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı olan 3.500 TL de dahil ücretleri arttıracak formüller aranmaya başladı. Kulislerde konuşulana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için 5 puanlık refah payı için çalışma başlattığı öğrenildi. En düşük emekli aylığının 5.250 TL olabileceği iddia edildi.

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SEYYANEN ZAM TALEBİ

Yaklaşık 10 milyon emeklinin yüzde 80’i ortalama 4.700 lira seviyesinde emekli maaşı alıyor. Ancak enflasyon rakamlarının işaret ettiği artış emeklileri memnun etmedi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) seyyanen zam talebini yineledi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün yalnızca emekli aylıklarını değil topyekûn sistemi düzeltmek gerektiğini ifade ederek çözüm için dört madde sıraladı. Ergün’e göre emekli maaşlarının istenilen düzeye gelmesi için norm ve standart birliği sağlanmalı, intibak yasası 2000 sonrası için de çıkarılmalı, seyyanen zam olmalı, ikramiyeler iyileştirilmeli.

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3600 EK GÖSTERGE’DEN MAAŞLARA ARTIŞ

Tüm bunların yanında memur emeklileri için ek gösterge farkları da yeni yılda maaşlara yansıyacak. Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında 1.749 ile 1.971 lira arasında yükseliş getirecek. Buna göre birinci derecedeki bir öğretmenin emekli aylığı ek gösterge ile 5 aylık enflasyon farkı ile 10.349 TL’ye yükselecek. Hemşire ve din görevlilerinin de maaşı 10 bin liranın üzerine yükselecek. Polis memuru emeklilerinde ise en düşük maaş 11 bin liraya yaklaşacak.

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EMEKLİ İKRAMİYELERİNE DE YANSIYACAK

Ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.

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İNTİBAK YASASI ÇIKARSA 1.200 TL DAHA ARTACAK

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.


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emekli maaşı

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