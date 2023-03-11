FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklinin yüzü gülecek! EYT'liye bayram ikramiyesi müjdesi

Emeklinin yüzü gülecek! EYT'liye bayram ikramiyesi müjdesi

11.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı için geri sayım devam ederken milyonlarca emeklinin gözü, Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Bilindiği üzere, EYT yasasının Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda vatandaş emeklilik başvurusu için SGK’lara gitti ya da e-Devlet’ten başvuruda bulundu. Emekli olan EYT'liler de bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Peki, 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklinin yüzü gülecek! EYT'liye bayram ikramiyesi müjdesi

Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'na az kaldı. Geçen sene hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda emeklilere 1.100 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Emekliler için verilen bayram ikramiyesi ile ilgili yeni tutar henüz açıklanmadı. Fakat ikramiyelerin önceki seneler baz alındığında bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

z2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN EN GEÇ 17 NİSAN'DA ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de en geç 17 Nisan'da ödeneceği öngörülüyor.

EMEKLİ OLAN EYT'LİLERE 1 KEREYE MAHSUS AVANS

EYT’lilerin ilk emekli aylıklarının seçim öncesi ödenmesi konusunda bir beklenti var. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

1 (147)

ÖDEME, BAYRAM İKRAMİYESİ İLE BİRLİKTE 6.600 TL'Yİ BULACAK

İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 TL bayram ikramiyesi de dahil edildiğinde en az 6.600 TL avans ödemesi yapılabilir. Avans ödemesi yapılabilmesi için yazılıma ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Böylece, işlemleri tamamlanan EYT’lilere nisan ayında normal emekli aylığı bağlanır. Nisan ayına kadar yazılım tamamlandığı takdirde, emeklilik işlemleri tamamlanmamış EYT’lilere avans ödemesi mümkün görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞOK 11 - 14 Mart indirimlerini görenler şaştı kaldı! 849 TL'ye cep telefonu satılacakŞOK 11 - 14 Mart indirimlerini görenler şaştı kaldı! 849 TL'ye cep telefonu satılacak
Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’
Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Millet İttifakı’nın dikkat çeken Ali Babacan planı!

Millet İttifakı’nın dikkat çeken Ali Babacan planı!

Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...

Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...

Kuyumculardan gram altın tahmini!

Kuyumculardan gram altın tahmini!

EYT sonrası maaşlar 60 bin liraya yükseldi

EYT sonrası maaşlar 60 bin liraya yükseldi

İhtiyaç kredisi faizi için bankalara talimat!

İhtiyaç kredisi faizi için bankalara talimat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.