Emeklinin yüzü gülecek! EYT'liye bayram ikramiyesi müjdesi

Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'na az kaldı. Geçen sene hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda emeklilere 1.100 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Emekliler için verilen bayram ikramiyesi ile ilgili yeni tutar henüz açıklanmadı. Fakat ikramiyelerin önceki seneler baz alındığında bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN EN GEÇ 17 NİSAN'DA ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de en geç 17 Nisan'da ödeneceği öngörülüyor.

EMEKLİ OLAN EYT'LİLERE 1 KEREYE MAHSUS AVANS

EYT’lilerin ilk emekli aylıklarının seçim öncesi ödenmesi konusunda bir beklenti var. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

ÖDEME, BAYRAM İKRAMİYESİ İLE BİRLİKTE 6.600 TL'Yİ BULACAK

İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 TL bayram ikramiyesi de dahil edildiğinde en az 6.600 TL avans ödemesi yapılabilir. Avans ödemesi yapılabilmesi için yazılıma ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Böylece, işlemleri tamamlanan EYT’lilere nisan ayında normal emekli aylığı bağlanır. Nisan ayına kadar yazılım tamamlandığı takdirde, emeklilik işlemleri tamamlanmamış EYT’lilere avans ödemesi mümkün görünüyor.

