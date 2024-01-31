Emeklisi memuru asgari ücretlisi! Şimdiden herkesin gözü Ocak 2024 enflasyonunda! İyi ve kötü senaryo hesaplandı, Mayıs ayında zirve

2023 yılı enflasyonu, yüzde 64,77 ile kapattı. Asgari ücretinden emeklisine memurundan özel sektör çalışanına kadar herkesin yeni maaşları enflasyon rakamlarına göre şekillendi. Ancak yapılan zamlar hiçbir kesimde yeterli bulunmadı. Sebebi ise enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın da belirttiği gibi Mayıs ayında pik yapacak olması.

OCAK 2024 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılın ilk ayını geride bırakırken şimdi ise tüm dikkatler 2024’ün ilk enflasyon rakamlarına çevrildi. Ocak 2024 enflasyon oranı 5 Şubat saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Yılın ilk enflasyon oranı içinse ekonomistlerin tahmini şimdiden belli oldu. BBC Türkçe’de yer alan haberde, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiltaş ile yaptığı enflasyon tahminini paylaştı.

OCAK’TA YÜZDE 6,5’LUK ARTIŞ BEKLENTİSİ

“5 Şubat'ta açıklanacak olan Ocak ayı enflasyonunun geçen senenin aynı ayında gelen yüzde 6.5’lik rakamı zorlaması bekleniyor” diyen Prof. Dr. Selva Demiralp, “Bu durumda Ocak itibarıyla yıllık enflasyon değişmiyor ve yüzde 65’te kalıyor. Bu senaryoda Mayıs ayında yüzde 72 ile zirve yapması beklenen enflasyonun yıl sonunda yüzde 49 seviyesine inmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON İÇİN İKİ TAHMİN

Daha düşük ve yüksek enflasyon senaryolarına göre hesaplama yapan Prof. Dr. Demiralp, iyi senayo için, “Ocak ayında baz senaryomuzdan daha düşük (yüzde 5,5) bir enflasyon rakamı gelmesi durumunda Mayıs ayındaki zirve yüzde 69’a düşerken sene sonu enflasyonu da yüzde 44’e geriliyor” dedi ve kötü senaryoyu da şu şekilde anlattı:

“Öte yandan eğer baz senaryomuzdan daha kötümser bir şekilde Ocak enflasyonu yüzde 7,5 gelirse o zaman Mayıs ayındaki zirve yüzde 75’e çıkarken yıl sonu enflasyonu yüzde 54’e yükseliyor."

“VERGİLER VE MAAŞ ZAMLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKECEK”

Enflasyonda yaşanabilecek artışların sebeplerine de değinen Prof. Dr. Demiralp, “Yeni yıl ile birlikte yönetilen yönlendirilen ürün fiyatlarındaki zamlar, vergi artışları ve ücret artışlarının etkilerinin enflasyon patikasını da yukarı çekmesi bekleniyor. Buna ilave olarak Ocak ayında hız kazanan kurdaki değer kaybı da, devam etmesi durumunda enflasyonist baskıları besleyecektir” diye konuştu.

ENFLASYON NEDEN DÜŞMÜYOR?

Ekonomi yönetiminin attığı adımlara rağmen enflasyonun neden düşmediğini de anlatan Prof. Dr. Demiralp, faiz artışlarının önden yüklemeli değil kademeli olarak zamana yayılması, ekonomi yönetimindeki iletişimin eksik kalması, tekrar bir U-dönüşü olacağı endişesi, düşük faiz politikalarının birikimli etkileri, dolaylı vergiler ve zamların sebeplerden bazıları olduğunu vurguladı.







