Emekliye '12 ayda 14 maaş' Milyonlar için 'Hiç şaşırmayın, zorlanıyor' deyip o rakamı duyurdu! Bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı

Ramazan ayına artık günler kaldı. Milyonlarca emekli ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyeleri ile ilgili, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabi bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.

21 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Ayrıca, 21 Şubat'ta gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da emeklinin bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağının da kesinleşeceği belirtilmişti.

Milyonlarca emekli geçtiğimiz yıl 3 bin lira bayram ikramiyesi alırken 16.5 milyon emekli 2025 yılında ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyor. 2018 yılından beri bayram ikramiyesi alan emekliler bu sene ikramiyelerine ne kadar zam geleceğini araştırırken TÜKONFED Sosyal Güvenlik Başkanı Ali Duman HaberTürk'te emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olması gerektiğini açıkladı.

Duman, 2018 yılında bayram ikramiyesini 1000 lira olduğunu hatırlatarak, "O tarihte en düşük işçi aylığı 1000 liraydı, Bağ-Kur aylıkları ve devlet memuru aylıkları biraz daha yukarıdaydı. Asgari ücrette brüt olarak 2 bin net olarakda 1600 liraydı. Biz o zamanlarda '12 ayda 14 maaş verilecek' sloganını atıyorduk"

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyelerinin 1000 liradan başladığını sonra 1100 lira, 2 bin lira ve son olarak 3 bin lira olduğunu hatırlatan Duman, bu sene bayram ikramiyesinin hesaplamasında 2018 yılındaki asgari ücreti göz önüne alarak hesapladı. Duman, şu cümleleri sarf etti:

"2018 yılındaki asgari ücret rakamlarını dikkate alırsak brüt ücretin yarısıydı. Bugün brüt ücret 26 bin lira, yarısı 13 bin lira yapar. Emekli maaşı ile aynı seviyedeydi o zaman bugün emekli ikramiyesinin 14 bin lira olmasını konuşmamamız lazım. Emekli bayram ikramiyesi 14 bin lira olur mu bunu yöneticiler bilecek ancak geçmiş döneme baktığımızda pek öyle olmayacak gibi duruyor"

HAZİNEYE MALİYEİ 128 MİLYAR TL OLACAK

Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi için Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bayram ikramiyesinin yıllar içerisinde enflasyon karşısında eridiğini belirterek, sıkı para politikası uygulanmasından dolayı bütçede oluşabilecek yükün göz önünde bulundurulabileceğine dikkat çekti.

Yılmaz, "Eğer yeni ikramiye tutarı 4 bin TL olursa 2 bayramda ödenecek 8 bin TL’nin bütçeye maliyeti 128 milyar TL olacaktır. Kamuoyunda en çok konuşulan tutarın 3.500 TL olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Bayram ikramiyelerinin enflasyon verisine endeksli olmadığını da hatırlatan Yılmaz, yasa teklifi olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulup sonrasında Genel Kurul’da görüşülüp Cumhurbaşkanının imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini söyledi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırıyorken Yılmaz, "24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödeneceği kanaatindeyim" deyip sözlerini noktaladı.

"BU RAKAMLARIN VERİLMESİ ÇOK YÜKSEK"

TGRT Ana Haber sunucu Tuna Öztunç ise emekli bayram ikramiyesi için tahmin edilen zam senaryosunu paylaşarak, şu tabloyu oluşturdu:

Yüzde 50 zam gelirse: 4 bin 500 lira

Yüzde 100 zam gelirse: 6 bin lira

Beklenti: 5 bin lira

Öztunç, "3 bin 500 liradan çok daha yukarıda olacak. 4 bin 500 lira büyük ölçüde mümkün ama daha yukarıda olursa hiç şaşırmayın. Yani 5 bin olursa 5 bin 500 olursa hiç şaşırmayın çünkü bu rakamlar zorlanıyor. Bu rakamların ikramiye olarak verilmesi çok yüksek" sözlerini sarf etti.