Emekliye 2100 TL ek gelir! Bankalar yarışa girdi

Bankalar, emekliler için adeta yarışa girdi. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilerin maaş müşterileri olmaları için çeşitli kampanyalar yapıyor. Emeklilere ek gelir sağlayan bu promosyonların miktarı ise 2100 TL’ye kadar çıkıyor. Maaşınızı hangi bankadan alacağınıza karar vermeden önce mutlaka bankaların promosyonlarını inceleyin. İşte banka banka emeklilere sunulan imkanlar….

EMEKLİLERE HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARDAN PROMOSYON

Emekli maaş müşterileri için hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda çeşitli fırsatlar bulunuyor. Maaşa göre değişen bu promosyonlara bir örnek verilirse maaşınız 1500 TL’nin altındaysa en az 500, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL üzerindeyse 750 lira promosyon veriliyor. Bu tutarlar bankalara göre daha da yükseliyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar…

ING BANK

Maaşa göre 675,850, 1000 TL promosyon veriyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 500 TL ilave promosyon veriyor.

İŞ BANKASI

Maaşa göre 750,825, 1000 TL promosyon veriyor.

TEB

8 Ekim itibarıyla yeni emekli müşterilerine 2 fatura ödeme talimatlarıyla birlikte maaşlarına göre 1200, 1500, 1800 TL ödeniyor.

YAPIKREDİ BANKASı

Maaşa göre 1200, 1500, 1750 TL promosyon ödeniyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri kişi başına 250 TL veriliyor.

HALKBANK

Maaşa göre 500, 625,750 TL promosyon veriyor.

ZİRAAT BANKASI

Maaşa göre 500, 625,750 TL promosyon veriyor.

FİBABANKA

Maaşa göre 500, 625,750 TL promosyon veriyor.

VAKIFBANK

Maaşa göre 500, 625,750 TL promosyon veriyor.

KUVEYT TÜRK

Maaşa göre 750,825, 1000 TL promosyon. Kredi kartı ile yapılan 100 TL ve üzeri market alışverişlerine 20 lira puan hediye.

ŞEKERBANK

Maaşını taşıyana 1250, 1500, 1750 TL promosyon.

DENİZBANK

Maaşa göre 675,850, 100 TL promosyon veriyor.

AKBANK

Maaşını 31 Ekim tarihine kadar taşıyanlara 1200, 1500, 1750 lira promosyon veriyor.



