Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Ekonomi yönetiminin enflasyonun üzerinde bir artış yapılabileceğine işaret eden son açıklamalarının ardından, zam oranlarının hangi kriterlere göre belirleneceği merak ediliyor.

CNBC-e yayınında Dünya Taşlardan'ın sorularını yanıtlayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarının emekliye yönelik iyileştirmeden tamamen vazgeçildiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

GENEL ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 25-30 BANDINDA

CNBC-e'nin haberine göre; Altı aylık enflasyonun yüzde 10,5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Bülbül, son iki haftadaki açıklamaların enflasyonun üzerinde bir artışa işaret ettiğini söyledi. Enflasyon farkına 14,5 puanlık refah payı eklenmesiyle tüm emekliler için yüzde 25 seviyesinde bir taban artışın gündeme gelebileceğini belirten Bülbül, genel zam oranının yüzde 25 ile yüzde 30 bandında şekillenebileceğini öngördü.

ÜÇ KRİTERE GÖRE KADEMELİ ARTIŞ FORMÜLÜ

Genel zammın yanı sıra emeklilerin prim gün sayısı, yaşı ve çalışma durumuna göre kademeli bir artış uygulanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, masadaki olası formülü şu başlıklarla özetledi:

-7 bin 200 gün ve üzeri prim ödeyen emeklilere ilave 5 puan,

-65 yaş ve üzerindeki emeklilere ilave 5 puan,

-Çalışmayan emeklilere ilave 5 puan artış.

Yüzde 25’lik genel artışa bu kriterlerin eklenmesi halinde, üç şartı birden taşıyan emeklilerin kök aylıklarındaki artış oranının yüzde 40’a kadar çıkabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL’YE ÇIKABİLİR

Milyonlarca emekli için asıl belirleyici unsur en düşük emekli aylığı oldu. Mevcut durumda 23 bin 550 TL olan en düşük emekli aylığının, yaklaşık yüzde 27’lik artışla 30 bin TL seviyesine yükseltilebileceği öngörülüyor.

SEYYANEN ZAM İHTİMALİ ZAYIFLADI

Maliyeti daha yüksek olduğu için seyyanen zam ihtimali zayıflıyor. 2027 yılı bütçe dengeleri çerçevesinde emekli düzenlemesi için yaklaşık 1 trilyon TL’lik bir kaynak alanı oluşabileceğini belirten Bülbül, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çalışmalarının ve kanun teklifi taslağının netleşmesiyle tablonun kesinleşeceğini söyledi.

Düzenlemenin aralık ayı sonuna kadar yasalaşmasının önemine değinen Bülbül, sürecin yıl bitmeden tamamlanması halinde emeklilerin fark ödemesi beklemeden ocak ayı maaşlarını doğrudan zamlı olarak alabileceğini sözlerine ekledi.