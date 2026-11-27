MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hurda araç teşvikine ilişkin daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları kanun teklifini yeniden gündeme taşıdı. Özdemir, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılması ve yerine yerlilik oranı yüksek araçların alınmasını öngören düzenlemenin önemine dikkat çekti.

Otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve ihracat pazarındaki gelişmelere işaret eden Özdemir, hurda teşviki kapsamında uygulanacak ÖTV ve KDV muafiyetinin hem vatandaşların araçlarını yenilemesini kolaylaştıracağını hem de yerli üretime talebi artıracağını belirtti.

OTOMOBİL PAZARINDA DARALMA 8 AYDIR SÜRÜYOR

Özdemir, son açıklanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yılın aynı aylarına kıyasla 8 aydır kesintisiz daralma yaşandığını bildirdi. Satışlardaki gerilemenin bazı aylarda yüzde 30 seviyesine kadar çıktığını belirten Özdemir, otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal edeceği elektrikli ve hibrit araçlara üç dönem hâlinde kota uygulama kararı aldığını hatırlatan Özdemir, bu kapsamda 126 bin 320 adetlik sınır öngörüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin söz konusu araç grubunda AB'ye yıllık ihracatının 220-230 bin adet seviyesinde olduğunu belirten Özdemir, kota uygulamasının en fazla otomobil ihraç edilen pazarda satışların gerilemesi riskini artırdığını kaydetti.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİNDE ÖTV VE KDV MUAFİYETİ

İç pazardaki daralma ve ihracat tarafındaki belirsizliklerin otomotiv sektörünün üretim, gelir ve istihdamını koruyacak adımları gerekli kıldığını vurgulayan Özdemir, hurda araç teşvikinin bu açıdan önemli bir destek sağlayabileceğini belirtti.

Özdemir, teşvik kapsamında sunulması öngörülen ÖTV ve KDV muafiyetinin vatandaşlara araçlarını yenileme fırsatı vereceğini, aynı zamanda yerli üretim araçlara yönelik talebi destekleyeceğini dile getirdi.

KANUN TEKLİFLERİNİ YENİDEN HATIRLATTI

MHP'nin düzenlemeyle trafik güvenliğinin artırılmasını, çevre sağlığının korunmasını ve özellikle esnaf başta olmak üzere vatandaşların araç yenileme maliyetlerinin azaltılmasını hedeflediğini belirten Özdemir, Meclis'e sunulan kanun tekliflerini yeniden gündeme getirdi.

Bu doğrultuda 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılarak yerlilik oranı yüksek araçlarla değiştirilmesini öngören 26 Ekim 2024 tarihli, 2/2699 ve 2/2697 esas numaralı kanun tekliflerinin kamuoyunun takdirine sunulduğunu hatırlatan Özdemir, teklifleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır