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Emekliye 405 TL zam! İşte yeni kazançlar...

08.10.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşıyla ilgili hesaplamalar başladı. Ocak ayında yapılacak zam için enflasyonun 5.21’e kadar yükseleceğini dolayısıyla maaşlarda da bu rakamla birlikte 405 TL’ye varan bir artış olacağı tahmin edildi.

Emekliye 405 TL zam! İşte yeni kazançlar...

Yılda iki kere yapılan emeklilik zammı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenmektedir. 2022 yılının başında zam alacak emekliler için ilk üç aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplama gerçekleştirildi. Tahmine göre yüzde 5.21’lik bir artış olacak bu da maaşlarda 405 TL’ye kadar bir artış sağlayacak. İşte emeklilik maş hesaplaması ile ilgili detaylar…

EMEKLİLERE 405 TL ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21’e ulaşacağı tahmin edildi. Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını ortaya koydu. Buna göre ocak ayında yapılacak zam için 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL’den hesaplandı. Eğer ekim-kasım ve aralık aylarında enflasyon yüzde 5.21’e ulaşırsa emeklilere 405 TL’ye varan bir zam yapılacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 329 TL ARTIŞ OLACAK

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminin ardından emeklilik maaşları da hesaplanmaya başladı. Hesaplamalar yapılırken enflasyon rakamları dikkate alındığı gibi, vatandaşı hangi yılda emekli olduğu da önemli. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 4.23’lük bir artış olacak. Ancak geriye kalan üç ayda enflasyon rakamları yüzde 5.21 olursa SSK ve Bağ-kur emeklilerinin gelirinde 329 TL’lik bir artış olacak.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

TÜİK’in açıklamış olduğu üç aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilik hesaplaması yapıldığında 2000’den önce emekli olan SSK’lıların 2735 TL almaları beklenirken, 2000’den sonra emekli SSK’lıların maaşlarının 1626 TL’den 1695 TL’ye çıkması bekleniyor. Net rakamlar ise ekim-kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra belli olacak. Tahminlere göre enflasyon yüzde 5.21 olursa emeklilere 405 TL’ye varan zamlar yapılacak.

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