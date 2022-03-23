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Emekliye 50 bin TL ve 80 bin TL nakit para! PTT'ten SMS yoluyla nakit desteği

23.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nakit para ihtiyacında olan emeklilerin özellikle bankalara olan borçlarının yapılandırılması ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması için PTT'den yeni ve farklı destek kredileri açıklandı. Kredi desteği ile emeklilerinin nakit sıkıntılarını çözmeyi amaçlayan PTT, uygun taksitlendirme ve yapılandırma seçenekleriyle de ilgi çekti. İşte PTT'ten SMS yoluyla nakit desteği alma yöntemi!

Emekliye 50 bin TL ve 80 bin TL nakit para! PTT'ten SMS yoluyla nakit desteği

Özellikle bankalara borcu olan ve nakit sıkıntısı çeken emeklinin ihtiyaçlarıç PTT kredi desteği ile karşılanmış olacak. PTT ve Aktif Bank işbirliği ile beraber sunulan birçok destek paketi sayesinde emeklilerin 2022 senesinde ihtiyaç duyduğu finansman desteğinin sağlanması hedeflenmekte. PTT'nin emeklilere özel olarak hazırlayıp sağladığı avantajlı kredi paketleri pek çok emeklinin nakit ihtiyacına çözüm üretmeyi amaçlıyor.

EMEKLİYE 80 BİN TL'YE VARAN NAKİT PARA!

Emeklilerin acil nakit ihtiyacının çözülmesi için PTT'den 80.000 TL'ye kadar nakit desteği sunulmakta. PTT'den Emekli Kredisi kapsamında yapılacak ödemeler için aynı zamanda emeklilerin herhangi bir kefil ya da şarta sahip olması gerekmemekte.

MAAŞINI PTT'TEN ALAN BÜTÜN SGK EMEKLİLERİ YARARLANABİLİR

%2,49 oranından başlayan avantajlı faiz oranları ile verilen nakit desteği, nakit ihtiyacı olan bütün emeklilerin rahat bir nefes almasını sağlamayı hedefliyor. Emekli maaşını PTT'den alan bütün SGK emeklilerinin faydalanabildiği destek kredisi sayesinde acil olarak paraya sıkışan emeklinin nakit sorununun çözüme kavuşturulması sağlanmış olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Başvuru yöntemi ise merak edilen konulardan oldu. Maaşını PTT'de alan tüm emekliler kefilsiz ve şartsız olarak 50.000 TL'ye kadar bütün nakit ihtiyaçları için SMS ile kredi başvurusu yapabilmektedir.

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