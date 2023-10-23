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Emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Beklenen hafta geldi: Meclis'te gündem yoğun

23.10.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni haftada oldukça yoğun bir gündemi var. Genel Kurul'da, çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiyeyi de içeren Torba Kanun teklifi görüşülecek. Öte yandan 2024 bütçesinin komisyon mesaisi de başlayacak.

Emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Beklenen hafta geldi: Meclis'te gündem yoğun

Meclis'in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Genel Kurul'da, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Torba teklif ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor.

Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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BÜTÇE MESAİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEKLİFİ

kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlanacak.

Teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

EMLAK (49)

Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

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