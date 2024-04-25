FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye 5000 TL ikramiye: O ilçede yaşayanlar dikkat! CHP’li belediye başkanı duyurdu, tek şart…

Emekliye 5000 TL ikramiye: O ilçede yaşayanlar dikkat! CHP’li belediye başkanı duyurdu, tek şart…

25.04.2024 14:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’li Ceyhan Belediye’sinin Başkanı Kadir Aydar, seçimden önce söz verdiği ’İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira ikramiye’ sözünü tutuyor. Başkan Aydar, "Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi belediyemiz tarafından dağıtılacak. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz 5 bin liralık bayram ikramiyesi için belediyemize başvurabilirler" dedi. Aydar aynı zamanda emekli ikramiyesi için şartı açıkladı.

Emekliye 5000 TL ikramiye: O ilçede yaşayanlar dikkat! CHP’li belediye başkanı duyurdu, tek şart…

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde verdiği vaadleri hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Ceyhan’ın kaybolan yıllarını telafi etmek için 7 gün 24 esasına dayalı çalışan başkan Aydar, seçimden önce verdiği vaadler arasındaki ’İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira bayram ikramiyesi’ vaadini gerçekleştiriyor.

20240425aw190117-0

BAŞVURULAR BELEDİYEDEN YAPILACAK

Kurban Bayramı için dağıtılacak olan 5 bin lira ikramiyenin belediye tarafından karşılanacağını açıklayan başkan Aydar, ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye gelerek başvuru yapmalarını istedi.

gymm

TEK KRİTER İHTİYAÇ SAHİBİ OLMAK

Başkan Aydar, yaptığı açıklamada kişisel ve kurumsal olarak herkesin zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Bu zorlukları hep beraber el ele omuz omuza vererek birbirimizi destekleyerek aşacağız. Kurban Bayramı’nda seçim döneminde söz verdiğim gibi ihtiyaç sahibi emeklilerimize herhangi bir mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorlayarak 5 bin lira ikramiyeleri dağıtacağız. Müraacatlar geldiğinde kılı kırk yararak ihtiyaç sahibi emeklilerimizi belirleyeceğiz. Bu tespitlerde tek kriter ’ihtiyaç sahibi’ olmalarıdır. Sözüm sözdür. Ne söz verdiysek sağlam ve emin adımlarla hepsini yerine getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı açıklandıMerkez Bankası faiz kararı açıklandı
Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldiMevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi
Merkez Bankası kararına piyasalardan ilk tepki!Merkez Bankası kararına piyasalardan ilk tepki!
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı

AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Merkez Bankası kararına piyasalardan ilk tepki!

Merkez Bankası kararına piyasalardan ilk tepki!

Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden 'Haberim yoktu, geciktim' diyenlere uyarı: "Bugün, yarın, akşam, sabah"

Altın fiyatlarında son durum! Uzman isimden 'Haberim yoktu, geciktim' diyenlere uyarı: "Bugün, yarın, akşam, sabah"

Mirasta bu uygulamaya dikkat! 50 yıl geçse de evinizden olabilirsiniz

Mirasta bu uygulamaya dikkat! 50 yıl geçse de evinizden olabilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.