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Emekliye 5000 TL ne zaman verilecek, ayın kaçında? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi için tarih belli oldu mu?

13.10.2023 12:52 | Son Güncelleme:
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Emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, emekliye 5000 TL ne zaman verilecek, ayın kaçında? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Emekliye 5000 TL ne zaman verilecek, ayın kaçında? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi için tarih belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 5000 TL emekli ikramiyesine çevrilmiş durumda. Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödemesi yapılacak. Heyecanla beklenen ödemeler hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Emekliye 5000 TL ne zaman verilecek, ayın kaçında? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi için tarih belli oldu mu? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

EMEKLİYE 5000 TL NE ZAMAN VERİLECEK, AYIN KAÇINDA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

emekli-memur-zammı

EMEKLİYE 5000 TL KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak olan 5 bin liralık tutardan fiilen çalışmaya devam edenlerin yararlanamayacağını belirtti. Bu kapsamda fiilen çalışan emekliler 5 bin lira ödeme alamayacaklar.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

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