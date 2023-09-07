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  4. Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz'dan hem memur maaşı hem de emekliye zam için dikkat çeken açıklama:

Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz'dan hem memur maaşı hem de emekliye zam için dikkat çeken açıklama:

07.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekliye ek zam ve memur maaşı zammı için önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "Meclisimiz açıldığında yine belli konularda hazırlıklarımızı tamamlayıp adımlar attığımızı hep birlikte sizler de göreceksiniz. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Emekliye ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz'dan hem memur maaşı hem de emekliye zam için dikkat çeken açıklama:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

Yılmaz açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi Orta Vadeli Program'ın en büyük gücü. Meclisimiz açıldığında yine belli konularda hazırlıklarımızı tamamlayıp adımlar attığımızı hep birlikte sizler de göreceksiniz. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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