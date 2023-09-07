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TÜİK, Merkez Bankası derken şimdi de OVP! Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti: Yüzde 44’ten yüzde 50’ye çıktı… İşte yeni maaş tablosu

07.09.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli ve memur zammı için TÜİK, Merkez Bankası sırayla yıl sonu enflasyon tahminini açıklamıştı. Dün duyurulan Orta Vadeli Plan (OVP) ile tahmin edilen enflasyon rakamı yükseldi. Emekli maaşı ve memur zammı Ocak 2024 hesaplama tablosu baştan aşağı değişti. İşte OVP beklentisine göre meslek meslek en düşük memur maaşı zammı ve en düşük emekli maaşı...

TÜİK, Merkez Bankası derken şimdi de OVP! Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti: Yüzde 44’ten yüzde 50’ye çıktı… İşte yeni maaş tablosu

Son dakika haberleri... Emekliye ek zam düzenlemesi için çalışmalar devam ederken dün bir gelişme daha yaşandı. Emekli ve memur Ocak 2024 zammı için yeni bir ipucu daha geldi. TÜİK’e göre yüzde 58,94, Merkez Bankası’na göre yüzde 62 olarak beklenen 2023 yılı enflasyon tahmini Orta Vadeli Plan’da (OVP) yüzde 65’e yükseldi. Bu kapsamda Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tablosu da değişti.

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MEMURA OCAK’TA YÜZDE 15 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memurlar 11 iş kolunda birçok sosyal hak elde ederken, toplu sözleşme zammı da 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

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6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37,76 OLDU

OVP'de 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1.861,94 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Memur enflasyon farkı ise yüzde 29,96 olacak.

TÜRK LİRASI (327)

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI HESABI YÜZDE 50'YE DAYANDI

Ocak 2024'te gerçekleşecek memur toplu sözleşme zammı da yüzde 15 oldu. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisi ve Ocak 2024'te uygulanacak yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memur zam oranı ise Ocak ayı için yüzde yüzde 49,46 olarak hesaplandı.

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EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU

• 2023 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 65
• 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 37,76
• Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,76
• Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
• Ocak 2024 toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
• Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,96
• Memur zammı: Yüzde 49,46

TÜRK LİRASI (335)

OCAK 2024'TE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve OVP enflasyon beklentisine göre yüzde 29,96'lık enflasyon farkı ile tablo tablo memur, emekli maaşları hesaplandı. İşte milyonların merak ettiği o tablo:

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞI ARTIYOR

22.017 TL olan en düşük memur maaşı 2 aylık kesinleşen enflasyon verisi sonrasında yüzde 29,57’lik artışla şimdiden 28.527 TL’ye yükselmişti. Ocak ayı için yüzde 49,46’lık tahmin ile maaşların 32,907 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur emekli maaşı da 9.876 TL’den yüzde 29,57’lik artış ile 12,796 TL’ye çıktı. Yüzde 49,46’lık artışla maaşların 14.761 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.

TÜRK LİRASI (362)

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 49,46)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 - 42.030 – 48.482
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 29.705 – 34.265
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 38.256 – 44.128
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 34.520 – 39.819
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 42.257 – 48.819
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 38.239 – 44.109
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 48.151 – 55.542
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 34.243 – 39.499
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 42.889 – 49.485
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 30.481 – 35.160
• Profesör 1/4 – 48.111 – 62.337 – 71.907
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 41.138 – 47.454
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 35.772 – 41.263
• Avukat 1/4 – 31.549 – 40.878 – 47.153

TÜRK LİRASI (369)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 49,46)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 46.530 – 53.673
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 41.183 – 47.504
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 16.161 – 18.642
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 12. 653 – 14.595
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 27.133 – 31.298
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 19.189 – 22.135
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 13.777 – 15.892
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 28.324 – 32.672
• Profesör 1/4 – 25.678 – 33.271 – 38.378
• İmam Hatip – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Avukat 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107

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EMEKLİYE ARA ZAM BİLMECESİ

Ocak ayında memur zammının referans olması ve SSK, Bağ-Kur emeklisi için de refah payı dahil zam oranının yüzde 45-50 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Ekim ayında emekliye ek zam beklentisi için bilmece tam olarak çözülemedi. Bazı iddialara göre AK Parti kaynaklarının bütçenin durumu nedeniyle ara zammın imkansız olduğu ifade edilirken, bazı iddialara göre ise 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödenmesi yapılacağı belirtiliyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı Ocak ve Nisan'da yapılan artışla beraber 3.500 TL'den yüzde 114'ü aşan zam alarak 7.500 TL'ye yükseldi. Kök maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını verdiği bir diğer emekli zammı düzenlemesi de taban maaşlara olacak. Burada 10 bin TL üzerinde durulan bir diğer rakam olarak dikkat çekti. Burada emekliye kademeli zam da yeniden gündeme geldi.


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memur zammı emekli zammı

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