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Emekliye çifte tazminat! Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışırsanız...

23.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaş emeklilikte çifte tazminat imkanı var mı sorusunu merak ediyor. Emekli olduktan sonra da çalışmak isteyen vatandaşlar çifte tazminat ve çifte maaş alma imkanına sahip olabiliyor. Yaklaşık 13 milyon kişiye emeklilik maaşı ödenen ülkemizde, emekli olan vatandaş sayısı 100'den fazla ülkenin nüfusunun üstünde olduğu biliniyor. Peki emeklilikte çifte tazminat alabilmek nasıl mümkün oluyor? Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışırsanız ne oluyor? İşte ayrıntılar...

Emekliye çifte tazminat! Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışırsanız...

Emeklilikte çifte tazminat imkanı olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanırken, yaklaşık 13 milyon vatandaşın emeklilik maaşı aldığı biliniyor. Peki emeklilikte çifte tazminat alabilmek nasıl mümkün oluyor?

EMEKLİLİKTE ÇİFTE TAZMİNAT ALINABİLİYOR MU?

Emeklilik sonrası çalışmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Türkiye'de sigortalı vatandaşların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamakta. Emekli olunmasının ardından çalışanlar ile diğer başka çalışanlar arasında özlük hakları açısından yine hiçbir ayrım yapılmamakta ve
mesailer, tazminat ve izinler aynı biçimde hesaplanmakta. 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılan emekli ise, kanunun ifade etmiş olduğu ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alabilmekte. Tüm izin günleri diğer çalışanlar gibi hesaplanıp belirleniyor ve ayrıca 50 yaşından büyük olan vatandaşlar için de kıdemine bakılmadan 20 günden daha az izin verilemiyor. Bir yerde çalışıldığı sırada emeklilik şartları dolan kişiler istedikleri zaman ayrılabiliyor ve kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az bir sene çalışmış olmak koşuluyla ne kadar kıdemi bulunuyorsa, o rakamdaki brüt maaş üzerinden de tazminat ödemesi gerçekleştiriliyor.

AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞIRSANIZ...

Bu konuda diğer bir önemli ayrıntı da emekli olurken kendi isteğiyle işi bırakmasına, yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen kişi, emekli olmasının ve yeniden çalışmaya başlamasının ardından eğer istifa ederse para alamıyor. Emekli olmasının ardından yine aynı firmada çalışmaya devam edenlerin durumu ise daha farklı. O kişiler için istifa etse de tazminat alma imkanı bulunmakta. Emekli olmasının ardından SSK'lı olarak çalışan kişiler her iki maaşı da alabiliyorlar. Emekli maaşları ise kesilmemekte. Fakat malulen emekli olan vatandaşların herhangi bir şekilde çalışmaya başlamaları durumunda emekli maaşları kesilmekte. Sürekli iş göremezlik ödeneği alan kişilerin ise çalışmaya başlamaları durumunda ödenekleri kesilmemekte.


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