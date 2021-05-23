Emekliye çifte tazminat! Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışırsanız...

Emeklilikte çifte tazminat imkanı olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanırken, yaklaşık 13 milyon vatandaşın emeklilik maaşı aldığı biliniyor. Peki emeklilikte çifte tazminat alabilmek nasıl mümkün oluyor?

EMEKLİLİKTE ÇİFTE TAZMİNAT ALINABİLİYOR MU?

Emeklilik sonrası çalışmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Türkiye'de sigortalı vatandaşların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamakta. Emekli olunmasının ardından çalışanlar ile diğer başka çalışanlar arasında özlük hakları açısından yine hiçbir ayrım yapılmamakta ve

mesailer, tazminat ve izinler aynı biçimde hesaplanmakta. 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılan emekli ise, kanunun ifade etmiş olduğu ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alabilmekte. Tüm izin günleri diğer çalışanlar gibi hesaplanıp belirleniyor ve ayrıca 50 yaşından büyük olan vatandaşlar için de kıdemine bakılmadan 20 günden daha az izin verilemiyor. Bir yerde çalışıldığı sırada emeklilik şartları dolan kişiler istedikleri zaman ayrılabiliyor ve kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az bir sene çalışmış olmak koşuluyla ne kadar kıdemi bulunuyorsa, o rakamdaki brüt maaş üzerinden de tazminat ödemesi gerçekleştiriliyor.