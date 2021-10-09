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Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

09.10.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı çıkarılması beklenen 3600 ek göstergede. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlayan ek gösterge çalışmasının sonucunda emeklilerin hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak.

Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

TÜİK’in 3 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler 2022 yılının başında yapılacak emekli maaş zamlarına çevrildi. Bunun yanında bir de 3600 ek gösterge zammı konuşuluyor. Emeklilerin maaşına hem 6 aylık zam hem de 3600 ek gösterge zammı yansıyacak. Ayrıca emekli ikramiyeleri de artacak. İşte detaylar…

3600 EK GÖSTERGE NELER GETİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Daha önceki çalışmada ek göstergenin 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsamasına yönelik bir çalışma olmuştu. Şimdi yapılacak çalışmada bu karara ilişkin bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı da belli olacak. Eğer ki statüye göre bir artış söz konusu olursa ek göstergeden lise mezunları da yararlanabilecek. Bunun dışında ek göstergenin memur emeklilerini mi yoksa tüm emeklileri kapsayıp kapsamayacağı da açıklanacak. Ek göstergenin kabul edilmesi durumunda emeklilerin maaşı hem zamlanacak hem de ikramiyelerinde artış olacak.

30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğretim mezunu imam hatiplerin emekli aylığı 943 lira artacak. Hemşireler ve diğer imam hatiplerin emekli aylığı ise 1063 lira birden artarak, öğretmen ve polislerle eşit hale getirilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK

Eğer ek gösterge kabul edilirse maaşların yanında emekli ikramiyesi de artacak. Hizmet süresi 30 yılı geçen emekli ikramiyesi her yıl için 1132 ile 1276 lira arasında artış gösterecek. Buna göre ikramiyelerin 33 bin 982-38 bin 297 lira seviyelerinde olması bekleniyor.

EMEKLİLERE OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon rakamları açıklandı. 3600 ek göstergenin yanı sıra emeklileri ilgilendiren bir diğer konu da ocak ayında yapılacak zam. TÜİK’in rakamlarına göre yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21’e ulaşacağı tahmin edildi. Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını ortaya koydu. Buna göre ocak ayında yapılacak zam için 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL’den hesaplandı. Eğer ekim-kasım ve aralık aylarında enflasyon yüzde 5.21’e ulaşırsa emeklilere 405 TL’ye varan bir zam yapılacak.

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emekli maaşı
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