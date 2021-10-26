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Emekliye ek zam! Maaşlar ve ek ödemeler artacak

26.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. En son temmuz ayında zamlı maaş alan emekliler, şimdi gözünü 2022 yılı başında yapılacak zamma çevirdi. Emeklilerin ocak ayında hem maaşı artacak hem de ek ödeme alacaklar.

Emekliye ek zam! Maaşlar ve ek ödemeler artacak

2022 yılına girmemize az bir süre kalırken, gözler emekli maaşlarındaki zamma çevrildi. Enflasyon rakamları baz alınarak yapılan hesaplamada son 6 aylık döneme bakılıyor. TÜİK geçtiğimiz günlerde 3 aylık rakamları açıklamış ve maaşlar şimdiden tahmin edilmeye başlanmıştı. Bu tahminlere göre emekliler yıl başında hem maaşlarında artışı görecek hem de ek ödemeler alacaklar.

ENFLASYON RAKAMINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLACAK

TÜİK geçtiğimiz günler temmuz, ağustos ve eylül ayı olmak üzere 3 aylık enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Şimdiden emekli maaş hesaplaması yapılırken net rakam ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.23 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 3 aylık veri kaldı.

YÜZDE 5 SINIRI YÜKSELİYOR

TÜİK’in açıkladığı verilerin ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8.46’ya çıkacağı ön görüldü. Eğer bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8.46'ya ulaşacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 5.46 enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak ayında maaşlar artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.

EMEKLİLERİN GELİRİNDE 659 TL’YE VARAN BİR ARTIL OLACAK

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2021'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 8.46’ya çıkarsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 659 TL’ye varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil 7 bin 791 TL olan en yüksek maaş, 8 bin 450 TL’ye ulaşacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Tahminler gerçekleşirse, 1686 TL’den, 1862 TL’ye yükselecek. Maaşı 1862 TL’den az olanlar yüzde 5 ek ödeme alacak.

KAZANÇLAR ARTIYOR

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Ocak ayında üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş katsayısında yüzde 10.46 artış yaşanırsa aylık ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 56 liradan 3 bin 375 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 337 liradan 2 bin 581 liraya çıkacak. İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor.

Emeklilerin her ay aldıkları yüzde 4 oranındaki ek ödemeler de maaş zammıyla birlikte artış gösterecek.

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emekli maaşı
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