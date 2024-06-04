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Emekliye ek zam, kök maaş ve asgari ücret kulisi! İşte AK Parti toplantısında konuşulanlar...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 09:54
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Türkiye İstatistik Kurumu dün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, enflasyonda zirve görüldü. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen milyonlarca emekli ve çalışan temmuz ayında yapılacak zamları gözünü dikti. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında emekliye ek zam, kök maaş ve asgari ücrete ara zam konuları da gündeme geldi. İşte detaylar...

Emekliye ek zam, kök maaş ve asgari ücret kulisi! İşte AK Parti toplantısında konuşulanlar...

Milyonlarca emekli ve çalışanın gündeminde temmuz ayında yapılacak zamlar var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 ve yıllık yüzde 75,45 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından ek zam ve ara zam beklentileri de arttı. AK Parti'nin Kızılcahamam’daki üç günlük istişare toplantısında emekli ve çalışanları üzecek haber kulislere yansıdı.

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Ekonomim'de yer alan habere göre, AK Parti Kızılcahamam kampında emeklilere ek zam yapılmaması, kök maaşların düzeltilmemesi ve asgari ücrete ara zam yapılmaması konusunda karar alındığı öne sürüldü. Vergi kaybının önlenmesi için ciddi tedbirlerin alınması da konuşuldu.

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EYT gibi seçim öncesi yapılan düzenlemelerden uzak durulacağı belirtildi. Önümüzdeki dönemde yapısal reformları da içeren düzenlemelerde gerçekçi bir yaklaşımla hareket edilecek, atılacak adımlarda etki analizleri yapılarak yol alınacak.

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MAAŞLARDA DÜZENLEME DÜŞÜNÜLMÜYOR

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili son dönemde muhalefetten gelen vaatler gerçekçi bulunmadı. Temmuz ayında emeklilerin kök aylıklarında iyileşme ve asgari ücrette bir düzenleme yapılmasının planlanmadığı kaydedildi.

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ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK BİRİNCİL ÖNCELİK

Enflasyonu tek haneye indirmek önümüzdeki dönemde birinci öncelik olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerin öncelikli gündemi mali tedbirler olacak. Hükümet vergi adaletine yönelik adımlar atılacak.

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