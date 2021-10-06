Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise ocak ve haziran aylarında gerçekleşiyor. Emeklilere verilecek zamlar ise 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu yılın ikinci zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sora yapılmış emekliler maaşlarını temmuz ayında zamlı almıştı. Ocak ayında yapılacak zam için 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL’den hesaplandı. 2000 yılından emekli olanlar için ise çok önemli bir ayrıntı bulunuyor.

EMEKLİLER İÇİN YENİ YIL ZAMLA BAŞLAYACAK

2021 yılının son üç ayına girerken, emekliler yeni yılla birlikte alacakları zamları hesaplamaya başladı. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlar bu yılın ikinci yarısında alacakları zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. İlk üç aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında ise ne kadar zam yapılabileceği şimdiden hesaplandı. Temmuz ve eylül ayı enflasyon rakımı yüzde 4.23 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Bu da emeklilerin yüzde 4.23 oranında zam alacağı anlamına geliyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamına göre bu zam oranı ya artacak ya da azalacak. Merkez Bankası tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 5.21 olacak.

2000’DEN ÖNCE EMEKLİ OLANLAR DİKKAT

Hesaplamalar yapılırken enflasyon rakamları dikkate alındığı gibi, vatandaşı hangi yılda emekli olduğu da önemli. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 4.23’lük bir artış olacak. Buna göre esnafın maaşı 2 bin 449 TL’ye yükselirken, çiftçilerin maaşı 1946 TL’ye çıkacak.

2000’den önce emekli olan SSK’lılar 2735 TL almaları beklenirken, 2000’den sonra emekli SSK’lıların maaşlarının 1626 TL’den 1695 TL’ye çıkması bekleniyor. Net rakamlar ise ekim-kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra belli olacak. Zamlar ocak ayında hükümet tarafından açıklanacak.



