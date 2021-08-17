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Emekliye en az 4 bin 96 TL! 22 Ağustos'a dikkat...

17.08.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son viraja girildi. Önümüzdeki 2 yılda yapılacak zamları belirleyen hükümetin teklifi sendikalar tarafından reddedildi. 22 Ağustos tarihine dikkat.

Emekliye en az 4 bin 96 TL! 22 Ağustos'a dikkat...

Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları ilk kez birleşerek memur ve memur emeklileri için taleplerini hükümete iletmişti. 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam, üzde 6 refah payı ve 600 lira seyyanen zam istenmişti. Hükümet teklifi '2022'de yüzde 5+6, 2013'te yüzde 6+6 zam' olarak karşılık verdik. Buna göre en düşük maas 2 yılda emekliye 4 bin 96, memura 6 bin 102 liraya çıkaracak. Ancak sendikalar bu teklifi reddederek eylem kararı aldı. Gözler 22 Ağustos’a çevrildi.

22 AĞUSTOS'A DİKKAT!

Memurlar ve memur emeklileri zam oranlarının müzakereler sonucunda daha da artmasını bekliyor. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'a kadar zam oranı belli olacak. Eğer anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 4 BİN 96 TL

İlk olarak memur konfederasyonları taleplerini '2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam, yüzde 6 refah payı ve 600 lira seyyanen zam' şeklinde açıkladı. Ardından geçtiğimiz hafta hükümet ilk teklifini '2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı' olarak duyurdu. Memur konfederasyonları yeterli bulmayıp zam oranlarının artırılmasını beklediğini duyururken, hükümetin kümülatif yaklaşık yüzde 25 artış içeren ilk teklifinin maaşlara nasıl yansıyacağı belli oldu.

Buna göre, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 zamla (enflasyon farkı hariç) 4 bin 96 lira 73 kuruşa yükselecek. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da yine 2 yıllık dönemdeki 4 artışla (enflasyon farkı hariç) 4 bin 880 liradan 6 bin 102 lira 77 kuruşa çıkacak.

Hükümetin ilk teklifine göre maaşlar şöyle:

MEMUR EMEKLİSİ TABAN MAAŞ

Mevcut 3.275,90 TL
Ocak 2022 (% 5 zamlı) 3.439,70 TL
Temmuz 2022 (% 6 zamlı) 3.646,08 TL
Ocak 2023 (% 6 zamlı) 3.864,84 TL
Temmuz 2023 (% 6 zamlı) 4.096,73 TL
NOT: Enflasyon farkı hariç

MEMUR TABAN MAAŞ

Mevcut 4.880 TL
Ocak 2022 (% 5 zamlı) 5.124 TL
Temmuz 2022 (% 6 zamlı) 5.431,44 TL
Ocak 2023 (% 6 zamlı) 5.757,33 TL
Temmuz 2023 (% 6 zamlı) 6.102,77 TL
NOT: Enflasyon farkı hariç

SENDİKALAR NE İSTEDİ?

● 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam
● Yüzde 6 refah payı
● 600 lira seyyanen zam

HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ?

● 2022'de yüzde 5+6 zam
● 2023'te yüzde 6+6 zam
● Enflasyon farkı


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Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruzMüzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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