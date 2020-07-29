Emekliye faizsiz kredi var mı? SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?

Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Özellikle kamu bankaları ve PTT Bank avantajları emeklilerin kredi çekmek için tercih ettiği bankalardan oldu. Emekliye faizsiz kredi veren bankalar var mı? Uzun bir aradan sonra emekliye faizsiz kredi verilmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Emekliye faizsiz kredi kampanyası daha önce hükümet yetkilileri arasında konuşulmuş ve vaat olarak söylenmişti. Beklendi içine giren emeklilere maalesef faizsiz kredi haberi gelmedi. Yapılan açıklamada emekliye 3 maaş anavs ve 10 maaş da faizsiz avans kredi verileceği söylenmişti. Milyonlarca memeur ve işçi emeklisi hükümet yetkililerinin verdiği bu sözün yerine getirileceğini beklerken, yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı? PTT Bank'ın emeklilere özel verdiği kredi, emekliye rahat bir nefes aldırabilecek cinsten. PTT Bank'ın emekliye verdiği kredi miktarı 80 bin TL civarında olacak. PTT Bank'a kredi için başvuran emekliler, kredilerinin onaylandığı gün paralarını alabilecekler. Peki PTT Bank emekli kredisi başvuru koşulları nelerdir? PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle kendi emekli müşterisine daha uygun kampanyalar veren PTT Bank, müşterilerinin de ilgisini çekmek için çok özel kampanyalar sunuyor. Peki PTT Bank emekli kredisi faiz oranları nedir? PTT Bank emekli kredisi faiz oranları nedir? PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTTBank emekli maaş müşterilerine bin 250 TL ile 80 bin TL arasında bir kredi imkanı sağlayacak. PTTBank emekli kredisinde ise faiz oranları net olarak belirtilmedi. PTTBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak da, emekliler kredi başvurusu için kimlikleriyle PTT iş yerlerine gitmeleri ve emekli kredisi başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.

Salgından kaynaklı müşterilerini korumak isteyen PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden de almaya başlayacak.

PTTBank emekli kredisi SMS ile başvuru nasıl olacak? Koronavirüsten dolayı PTT iş yerlerine gitmek istemeyen emekliler, cep telefonları üzerinden de başvuru yapabilecekler. SMS ile ile PTTBank emekli kredisi başvurusu şöyle yapılacak; PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarası yazılacak ve 3050'ye SMS gönderilecek. Onay mesajı geldikten sonra başvuru süreci tamamlanacak ve aynı gün kredi tutarı hesaplarına yatacak. Örnek SMS : PTT 31385138935 "PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak. Vakıfbank emekliye kredi faiz oranları nasıl? PTT'nin anlaşmalı bankalardan birisi de Vakıfbank' tır. Vakıfbank emeklilere 60 ay vade ile birlikte maksimum 20 bin TL kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank emeklilere kredi verirken yaş sınırı koyarak, 80 yaş üstündekilere kredi vermiyor. Şekerbank emekliye kredi kampanyaları nasıl? PTT ile anlaşmalı olan bir diğer banka da Şekerbank. Şekerbank'ın emekliye özel kredi imkanları Vakıfbank gibi 60 aya kadar vadeli olarak veriliyor. Buna ek olarak Şekerbank, emekliye maksimum 36 bin TL civarında kredi imkanı sunuyor. Şekerbank'tan maaş alan emekliler T.C. kimlik numarasıyla şubelerden başvuru yaparak kredi talep edebiliyor. Emekliye kredi talebi için ekstra farklı bir evrak istenmiyor. Kredi talebi onaylandığı takdirde, bankaya giderek para o gün çekilebiliyor.