FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye faizsiz kredi var mı? SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?

Emekliye faizsiz kredi var mı? SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir?

Emekliye faizsiz kredi var mı? SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?

Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Özellikle kamu bankaları ve PTT Bank avantajları emeklilerin kredi çekmek için tercih ettiği bankalardan oldu.

Emekliye faizsiz kredi veren bankalar var mı?

Uzun bir aradan sonra emekliye faizsiz kredi verilmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Emekliye faizsiz kredi kampanyası daha önce hükümet yetkilileri arasında konuşulmuş ve vaat olarak söylenmişti. Beklendi içine giren emeklilere maalesef faizsiz kredi haberi gelmedi. Yapılan açıklamada emekliye 3 maaş anavs ve 10 maaş da faizsiz avans kredi verileceği söylenmişti. Milyonlarca memeur ve işçi emeklisi hükümet yetkililerinin verdiği bu sözün yerine getirileceğini beklerken, yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?

PTT Bank'ın emeklilere özel verdiği kredi, emekliye rahat bir nefes aldırabilecek cinsten. PTT Bank'ın emekliye verdiği kredi miktarı 80 bin TL civarında olacak. PTT Bank'a kredi için başvuran emekliler, kredilerinin onaylandığı gün paralarını alabilecekler. Peki PTT Bank emekli kredisi başvuru koşulları nelerdir? PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle kendi emekli müşterisine daha uygun kampanyalar veren PTT Bank, müşterilerinin de ilgisini çekmek için çok özel kampanyalar sunuyor. Peki PTT Bank emekli kredisi faiz oranları nedir?

PTT Bank emekli kredisi faiz oranları nedir?

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTTBank emekli maaş müşterilerine bin 250 TL ile 80 bin TL arasında bir kredi imkanı sağlayacak. PTTBank emekli kredisinde ise faiz oranları net olarak belirtilmedi. PTTBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak da, emekliler kredi başvurusu için kimlikleriyle PTT iş yerlerine gitmeleri ve emekli kredisi başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.
Salgından kaynaklı müşterilerini korumak isteyen PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden de almaya başlayacak.

PTTBank emekli kredisi SMS ile başvuru nasıl olacak?

Koronavirüsten dolayı PTT iş yerlerine gitmek istemeyen emekliler, cep telefonları üzerinden de başvuru yapabilecekler. SMS ile ile PTTBank emekli kredisi başvurusu şöyle yapılacak; PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarası yazılacak ve 3050'ye SMS gönderilecek. Onay mesajı geldikten sonra başvuru süreci tamamlanacak ve aynı gün kredi tutarı hesaplarına yatacak.

Örnek SMS : PTT 31385138935

"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

Vakıfbank emekliye kredi faiz oranları nasıl?

PTT'nin anlaşmalı bankalardan birisi de Vakıfbank' tır. Vakıfbank emeklilere 60 ay vade ile birlikte maksimum 20 bin TL kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank emeklilere kredi verirken yaş sınırı koyarak, 80 yaş üstündekilere kredi vermiyor.

Şekerbank emekliye kredi kampanyaları nasıl?

PTT ile anlaşmalı olan bir diğer banka da Şekerbank. Şekerbank'ın emekliye özel kredi imkanları Vakıfbank gibi 60 aya kadar vadeli olarak veriliyor. Buna ek olarak Şekerbank, emekliye maksimum 36 bin TL civarında kredi imkanı sunuyor. Şekerbank'tan maaş alan emekliler T.C. kimlik numarasıyla şubelerden başvuru yaparak kredi talep edebiliyor. Emekliye kredi talebi için ekstra farklı bir evrak istenmiyor. Kredi talebi onaylandığı takdirde, bankaya giderek para o gün çekilebiliyor.

Fibabank emekli kredisi kampanyası nasıl?

Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler.

Fıbabanka emekli müşteriler için 12 ay ve 18 ay vadelerde geri ödeme seçenekleri ile sunmuş olduğu bu kredi imkanlarından yararlanacak olan emekliler sadece belirli bir miktarda işlem ücreti ve sigorta bedeli ile ödeyeceklerdir. Yine buna göre; 3.000 TL faizsiz emekli kredisi olarak 18 ay yani 1 yıl 6 ay geri ödemeli çekmek isteyenler toplam 465 TL bir kesinti ile karşılaşılacaktır. Yine 3.000 TL faizsiz emekli kredisi olarak 12 ay yani 1 yılda geri ödemek isteyen emekliler ise 345 TL kesintiyi kullanacakları krediden kesilmesini kabul etmeleri gerekmektedir.

Halkbank emekli kredisi kampanyası nasıl?

Halkbank'ın kredi kampanyasının adı ise "Mutlu Emekli Kredisi".. Bu kampanya ile müşterilerine 60 ay vade ile maksimum 50 bin TL'yi bulan krediler veren Halkbank, emekli kredisi faiz oranı olarak yüzde 0.98 imkan sunuyor. Halkbank emekli kredisi başvurusu için; T.C. kimlik numarası, istenilen kredi miktarı ve gelir miktarı yazılarak 3452′ ye göndermek yeterli olacak. Kredi onayı gelen emekli kredisi alan emekliler, Halkbank şubelerine giderek de kredi talebini bankadaki yetkililere iletebilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilir mi?Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilir mi?
2020 Betonarme, prefabrik ev yapımı ve ev onarım yardımları2020 Betonarme, prefabrik ev yapımı ve ev onarım yardımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

Çalışanlara kötü haber: Tazminatsız kovulma sebebi

Çalışanlara kötü haber: Tazminatsız kovulma sebebi

Altın daha da yükselir mi? İşte uzman tahminleri

Altın daha da yükselir mi? İşte uzman tahminleri

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başladı

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı! Yıl sonu enflasyon ne olur?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı! Yıl sonu enflasyon ne olur?

Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilir mi?

Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilir mi?

2021 asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon oranı açıklandı, 2021 asgari ücret belli oldu mu?

2021 asgari ücret ne kadar olacak?

2021 memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon oranı tahmini açıklandı, 2021 memur maaşları belli oldu mu?

Enflasyon oranı tahmini açıklandı: 2021 memur maaşları ne kadar olacak?

Kredi kartı aidatını iade alırken dolandırıcıların eline düşmeyin! İşte en doğru yöntemler...

Kredi kartı aidatını iade alırken dolandırıcıların eline düşmeyin!

Girişimciye ve esnafa faizsiz kredi desteği! Şartları sağlayan herkes başvuruyor...

Girişimciye ve esnafa faizsiz kredi desteği! Şartları sağlayan herkes başvuruyor...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.