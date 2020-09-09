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Emekliye kredi, faizsiz imkanlarla! Emekliye kredi müjdesi! SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri faizsiz ihtiyaç kredisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri için faizsiz kredi imkanı tanıyan bankalar, emeklilerin en çok araştırdığı konu oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve sıfır faizle kredi araştıran emekliler faizsiz kredi müjdesi bekliyor. Ziraat Bankası ile Halkbank emekli maaş ödemelerini yaptığı emeklilere özel kampanyalar sunuyor. SGK-SSK ve Bağ-kur emeklilerine kredi veren Ziraat Bankası ile Halkbank çok uygun faiz oranları ile emeklilere kredi veriyor.

Emekliye kredi, faizsiz imkanlarla! Emekliye kredi müjdesi! SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri faizsiz ihtiyaç kredisi!

Emekliye kredi, faizsiz kredi veren bankalar var mı araştıran emekliler, emekliye faizsiz kredi müjdesi var mı araştırıyor. Ziraat Bankası ile Halkbankası maaş ödemelerini yaptığı emeklilere uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Artısı Kredi Paketi ile emeklilere konut kredisi kampanyası da sunan bankalar ayrıca Dijital Kredi ürünü ile bankaya gitmeden kredi alma imkanı sağladı. Bankalar emekliler için uygun faizli mini ihtiyaç kredisi kampanyalarını sadece kendi müşterileri için yapıyor. Peki SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri için uygun faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri?

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?

Uzun bir aradan sonra emekliye faizsiz kredi verilmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Emekliye faizsiz kredi kampanyası daha önce hükumet yetkilileri arasında konuşulmuş ve vaat olarak söylenmişti. Beklenti içine giren emeklilere maalesef faizsiz kredi haberi gelmedi. Yapılan açıklamada emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş da faizsiz avans kredi verileceği söylenmişti. Milyonlarca memur ve işçi emeklisi hükümet yetkililerinin verdiği bu sözün yerine getirileceğini beklerken, yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.
Ziraat Bankası ve Halkbank maaş ödemelerini kendi bankalarından alan emekliler için özel ihtiyaç kredisi kampanyaları veriyor. Emekliye faizsiz kredi kampanyası var mı ya da uygun faizli kredi veriliyor mu araştıranlar için iki bankadan müjde geldi. Ziraat Bankası emeklilere uygun faizli ihtiyaç kredisi kampanyası vermek için emekli maaşlarını bir süre bankadan alınmasını talep ediyor ve taahhüt ile bunu belgelemek istiyor. Emeklinin Artısı Kredi Kampanyası desteklenen ihtiyaç kredisi iki krediden oluşuyor. Öte taraftan Halkbank'tan da emekliye Mutlu Emekli Kredisi ile düşük limitli kredi veriliyor. İşte Halkbank ve Ziraat Bankası'nın emekliye verilen uygun faizli ihtiyaç kredisi...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası ise emeklilere kredi kampanyasını maaş verdiği müşterilerine Emeklinin Artısı Kredi Kampanyası adı altında verdi. Ziraat Bankası bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlardan sadece, emekli maaşlarını bir süre ödemek koşulu ile bir taahhüt talep ediyor. Bu kampanyadan yararlanan emekliler hem ihtiyaç kredisi hem de konut kredisi alabiliyor. Emeklinin artısı ev alacak emeklilere konut kredisi yüzde 0.87 faiz oranı olurken, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.12 oranından kredi imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası'nın emeklinin artısı kredisi kampanyasında vade süreleri de farklı. İhtiyaç kredisi için 60 ay vade imkanı sunan Ziraat Bankası, konut kredisi almak isteyen emekli müşterilerine 120 ay vade imkanı tanıyor.

emekli kredisi

HALKBANK'TAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ

Halkbank'ın kredi kampanyasının adı ise "Mutlu Emekli Kredisi". Bu kampanya ile müşterilerine 60 ay vade ile maksimum 100 bin TL'yi bulan krediler veren Halkbank, emekli kredisi faiz oranı olarak yüzde 1.23 imkan sunuyor.
Halkbank emekli kredisi başvurusu için; T.C. kimlik numarası, istenilen kredi miktarı ve gelir miktarı yazılarak 3452′ ye göndermek yeterli olacak.
Kredi onayı gelen emekli kredisi alan emekliler, Halkbank şubelerine giderek de kredi talebini bankadaki yetkililere iletebilir.

Halkbank tarafından yapılan açıklama

Bilindiği üzere Halkbank müşterilerinin durumlarına göre özel ödeme seçenekleri sunuyor. Bu seçeneklerden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlara Halkbank "Aylık eşit taksitli, Artan taksitli, Azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, Serbest ödemeli" imkanları sağlıyor.

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,18'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir.

Tutarı ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,18'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,23'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.


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