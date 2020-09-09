Emekliye kredi, faizsiz imkanlarla! Emekliye kredi müjdesi! SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri faizsiz ihtiyaç kredisi!

Emekliye kredi, faizsiz kredi veren bankalar var mı araştıran emekliler, emekliye faizsiz kredi müjdesi var mı araştırıyor. Ziraat Bankası ile Halkbankası maaş ödemelerini yaptığı emeklilere uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Artısı Kredi Paketi ile emeklilere konut kredisi kampanyası da sunan bankalar ayrıca Dijital Kredi ürünü ile bankaya gitmeden kredi alma imkanı sağladı. Bankalar emekliler için uygun faizli mini ihtiyaç kredisi kampanyalarını sadece kendi müşterileri için yapıyor. Peki SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri için uygun faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri?

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?

Uzun bir aradan sonra emekliye faizsiz kredi verilmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Emekliye faizsiz kredi kampanyası daha önce hükumet yetkilileri arasında konuşulmuş ve vaat olarak söylenmişti. Beklenti içine giren emeklilere maalesef faizsiz kredi haberi gelmedi. Yapılan açıklamada emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş da faizsiz avans kredi verileceği söylenmişti. Milyonlarca memur ve işçi emeklisi hükümet yetkililerinin verdiği bu sözün yerine getirileceğini beklerken, yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Ziraat Bankası ve Halkbank maaş ödemelerini kendi bankalarından alan emekliler için özel ihtiyaç kredisi kampanyaları veriyor. Emekliye faizsiz kredi kampanyası var mı ya da uygun faizli kredi veriliyor mu araştıranlar için iki bankadan müjde geldi. Ziraat Bankası emeklilere uygun faizli ihtiyaç kredisi kampanyası vermek için emekli maaşlarını bir süre bankadan alınmasını talep ediyor ve taahhüt ile bunu belgelemek istiyor. Emeklinin Artısı Kredi Kampanyası desteklenen ihtiyaç kredisi iki krediden oluşuyor. Öte taraftan Halkbank'tan da emekliye Mutlu Emekli Kredisi ile düşük limitli kredi veriliyor. İşte Halkbank ve Ziraat Bankası'nın emekliye verilen uygun faizli ihtiyaç kredisi...