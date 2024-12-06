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Emekliye seyyanen zam | En düşük emekli maaşı artıyor... AK Parti'de karar çıktı, formül belli: Enflasyon artı seyyanen zam!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.12.2024 08:31
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Emekliye seyyanen zam geliyor! AK Parti'nin gündemine geldi, 'En düşük emekli maaşı artacak mı?' sorusu yanıt buldu. 'Emekliye seyyanen zam' başlığı AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda masaya yatırıldı. Milyonlar "Emekliye ne kadar zam verilecek? Seyyanen zam var mı? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularına yanıt ararken, kritik toplantıda enflasyona ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu konusunda anlaşıldı. Bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geldi.

Emekliye seyyanen zam | En düşük emekli maaşı artıyor... AK Parti'de karar çıktı, formül belli: Enflasyon artı seyyanen zam!

Emeklilerin yeni maaşları seyyanen zamlı mı olacak? 2024'ün bitmesine sayılı günler kala, milyonlarca çalışan ve emekli 2025 yılı maaş zammı beklentisi içine girdi. Yeni yıl ile birlikte herkes alacakları yeni zamlı maaşlarını merak ederken özellikle emekliler, aylıkların düşüklüğü ve hayat pahalılığından şikayet ediyor. Çarşıda, pazarda, manavda en ucuz ürünü almak için saatlerce dolaştıklarını anlatan emekliler maaşlarına ciddi anlamda zam bekliyor...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olduğunun altı çizilirken "Emekliye ne kadar zam verilecek? Seyyanen zam var mı? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. Alım gücünün günden güne erimesinden şikayet eden emekliler için beklenen haber ise Ankara'dan geldi.

EMEKLI

AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNE GELDİ, KARAR ÇIKTI

Emekliye seyyanen zam talebi AK Parti'nin gündemine geldi. AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişare toplantısında milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldiği öğrenildi.

AK PARTİ

"EMEKLİYE SEYYANEN ZAM ŞART"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; emekli maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.

Söz konusu emekliye seyyanen zam konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "MUTLAKA BİR ÇALIŞMA YAPILACAKTIR"

Öte yandan en düşük emekli maaşlarına bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da soruldu. NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" diye konuştu.

CEVDET

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret pazarlığı öncesinde konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şunları söyledi;

"Asgari ücret sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3’lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstünde asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023’ten yüzde 100’den fazla bir zam yapıldı. 2024’te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz"

ZAM

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
En son dalga geçtiğinizde halk sandıkta sizi uyardı ama siz hala dalga geçmeye devam ediyorsunuz bu sefer halk sandıkta uyarmadan direk gönderecek sizi
emeklinin hakkı verilmeli
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